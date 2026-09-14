Kennarar í Borgarhólsskóla hlutu viðurkenningu

Nýlega lauk læsisráðstefnu á vegum Miðstöðvar skólaþróunar við Háskólann á Akureyri (MSHA) og Miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu (MMS). Ráðstefnan er haldin annað hvert ár og þar koma saman kennarar úr leik-, grunn- og framhaldsskólum, skólastjórnendur, fræðafólk og aðrir sem láta sig læsi og mikilvægi þess í námi og skólastarfi varða. Greint er frá þessu á vef Borgarhólsskóla.
Þar segir að Borgarhólsskóli sé Byrjendalæsisskóli en um er að ræða kennsluaðferð sem samþættir lestur, ritun, tal og hlustun með fjölbreyttri og skapandi vinnu út frá merkingarbærum textum í fyrsta til fjórða bekk.
,,Á ráðstefnunni hlutu þær Eyrún Ýr Tryggvadóttir og Hilda Rós Pálsdóttir kennarar við skólann viðurkenningu sem framúrskarandi Byrjendalæsiskennarar og óskum við þeim innilega til hamingju með það," segir í m.a. í tilkynningunni.
Fulltrúar Borgarhólsskóla og Grænuvalla kynntu jafnframt þróunarverkefnið Lítil skref á leið til læsis. Verkefnið byggir á aðferðum Byrjendalæsis og miðar að því að skapa samfellu í málörvun og læsisnámi barna í leik- og grunnskóla. Áhersla er lögð á merkingarbært nám þar sem samræður, leikur, sköpun og fjölbreytt verkefnavinna gegna lykilhlutverki. Verkefnið hefur vakið athygli út á við og hlaut Íslensku menntaverðlaunin árið 2025.
,,Mælingar og mat á læsi sýna góðan árangur nemenda í fyrsta bekk og gefa vísbendingar um að sú markvissa vinna sem fram fer innan Byrjendalæsis og verkefnisins Lítil skref á leið til læsis skili sér í námi nemenda," segir ennfremur í tilkynningunni.