Kennarar í Borgarhólsskóla hlutu viðurkenningu

14. september, 2026 - 21:21 Egill Páll Egilsson - egillpall@vikubladid.is
Hilda Rós og Eyrún Ýr taka við viðurkenningunni. Myndir/Borgarhólsskóli
Hilda Rós og Eyrún Ýr taka við viðurkenningunni. Myndir/Borgarhólsskóli

Nýlega lauk læsisráðstefnu á vegum Miðstöðvar skólaþróunar við Háskólann á Akureyri (MSHA) og Miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu (MMS). Ráðstefnan er haldin annað hvert ár og þar koma saman kennarar úr leik-, grunn- og framhaldsskólum, skólastjórnendur, fræðafólk og aðrir sem láta sig læsi og mikilvægi þess í námi og skólastarfi varða. Greint er frá þessu á vef Borgarhólsskóla.

Þar segir að Borgarhólsskóli sé Byrjendalæsisskóli en um er að ræða  kennsluaðferð sem samþættir lestur, ritun, tal og hlustun með fjölbreyttri og skapandi vinnu út frá merkingarbærum textum í fyrsta til fjórða bekk.

,,Á ráðstefnunni hlutu þær Eyrún Ýr Tryggvadóttir og Hilda Rós Pálsdóttir kennarar við skólann viðurkenningu sem framúrskarandi Byrjendalæsiskennarar og óskum við þeim innilega til hamingju með það," segir í m.a. í tilkynningunni.

Fulltrúar Borgarhólsskóla og Grænuvalla kynntu jafnframt þróunarverkefnið Lítil skref á leið til læsis. Verkefnið byggir á aðferðum Byrjendalæsis og miðar að því að skapa samfellu í málörvun og læsisnámi barna í leik- og grunnskóla. Áhersla er lögð á merkingarbært nám þar sem samræður, leikur, sköpun og fjölbreytt verkefnavinna gegna lykilhlutverki. Verkefnið hefur vakið athygli út á við og hlaut Íslensku menntaverðlaunin árið 2025.

,,Mælingar og mat á læsi sýna góðan árangur nemenda í fyrsta bekk og gefa vísbendingar um að sú markvissa vinna sem fram fer innan Byrjendalæsis og verkefnisins Lítil skref á leið til læsis skili sér í námi nemenda," segir ennfremur í tilkynningunni.

 Nanna Möller, deildarstjóri Borgarhólsskóla, Unnur Ösp Guðmundsdóttir sérgreinastjóri Grænuvalla og Árný Björnsdóttir kennari og verkefnastjóri kynna verkefnið Lítil skref á leið til læsis.
Til baka

Nýjast

  • Kennarar í Borgarhólsskóla hlutu viðurkenningu

    • 14.09.2026
    Borgarhólsskóli er Byrjendalæsisskóli en það er kennsluaðferð sem samþættir lestur, ritun, tal og hlustun með fjölbreyttri og skapandi vinnu út frá merkingarbærum textum í fyrsta til fjórða bekk

  • Síldarvertíð er hafin

    • 14.09.2026
    Vilhelm Þorsteinsson EA-11 kom til Eskifjarðar í morgun með um 950 tonn af síld, sem er fyrsti farmur skipsins á nýhafinni síldarvertíð

  • Tvær þjóðir í sama landi?

    • 14.09.2026
    Nýafstaðin þjóðaratkvæðagreiðsla staðfesti nokkuð mun stærra en hver afstaða þjóðarinnar sé til ESB. Hún afhjúpaði efnahagslega og samfélagslega gjá sem hefur smám saman myndast milli höfuðborgarinnar og annarra landshluta. Niðurstaða kosninganna eftir kjördæmum leiddi þetta bersýnilega í ljós.

  • Símey - Lærðu að nýta gervigreindina

    • 14.09.2026
    Námskeið sem  Símey stendur fyrir gefur fólki 50 ára og eldra tækifæri til að kynnast gervigreind og læra hvernig hægt er að nota hana til að spara tíma, leysa verkefni og fá meira út úr tækninni.

  • Höfðinglegt boð Skógarbaðanna

    • 14.09.2026
    Það er aldrei of oft undirstrikað hvers virði það er fyrir Verkmenntaskólann að geta leitað til atvinnulífsins og stofnana þegar kemur að hinum ýmsu námsgreinum – ekki síst varðandi verklegt nám.

  • Hugmyndir um gagnaver á Bakka kynntar á opnum fundi

    • 13.09.2026
    Bergþór Bjarnason, sveitarstjóri Norðurþings, opnar fundinn sem fer fram á Fosshótel Húsavík

  • Lokaorðið - Ég borða ber

    • 13.09.2026
    Haustið er að koma á næstu vikum. Algjörlega frábær tími að mínu mati. Litbrigðin í náttúrunni verða örlítið dulmögnuð og einhver sérstakur bjarmi liggur yfir landinu. Haustið hefur alltaf verið tími uppskeru í mínu lífi. Það eru kannski fáir sem trúa því sem þekkja eða kannast við mig í dag að ég hafi verið ágætis íþróttamaður á yngri árum. Satt best að segja skil ég alveg að fólk setji spurningarmerki við þessa staðhæfingu mína miðað við ærslabelginn sem hefur safnast framan á maga minn síðan

  • Kallað eftir skýrri framtíðarsýn í endurhæfingu á Norður-og Austulandi

    • 13.09.2026
    „Við förum fram á að stjórnvöld láti vinna faglega þarfagreiningu án tafar og taki strax í kjölfarið skýra, tímasetta ákvörðun um hvernig tryggja skuli fólki á öllum aldri á Norður- og Austurlandi aðgang að öflugri, sérhæfðri og þverfaglegri endurhæfingu til framtíðar. Starfsfólk endurhæfingar- og öldrunarlækningaþjónustu SAk hefur þekkinguna, reynsluna og viljann til að taka fullan þátt í þeirri uppbyggingu.“ Svo segir í opnu bréfi frá starfsfólki sem stílað er til tveggja ráðherra, heilbrigðis- og fjármála sem og formanns fjárlaganefndar.

  • Strætó frá Akureyri og ná ferjunni til Grímseyjar

    • 13.09.2026
    Frá 1. október verður hægt að taka strætó frá Akureyri til Dalvíkur og ná þaðan ferjunni Sæfara til Grímseyjar. Brottför ferjunnar frá Dalvík hefur verið færð til kl. 9.15 og er breytingunni ætlað að auðvelda farþegum að nýta almenningssamgöngur á leiðinni til Grímseyjar. Áður var þessi tenging ekki möguleg.
Sjá meira