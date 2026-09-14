Síldarvertíð er hafin

Vilhelm Þorsteinsson EA-11 kom til Eskifjarðar í morgun með um 950 tonn af síld, sem er fyrsti farmur skipsins á nýhafinni síldarvertíð
Skipið var að veiðum austur af landinu og gekk túrinn ágætlega, að sögn Birkis Hreinssonar skipstjóra á Vilhelm Þorsteinssyni, ef frá er talið leiðindaveður fyrri partinn. „Þetta voru tveir og hálfur sólarhringur, höfn í höfn, og þar af fór sólarhringur í brælu og leit. Það má því segja að við höfum verið að veiðum í einn og hálfan sólarhring. Við fengum aflann í fjórum stuttum holum,“ segir Birkir.
Hann segir að hráefnið sé gott. „Þetta eru 350-360 grömm, meðalvigtin á þessu, góð blanda af norsk-íslenskri og sumargotssíld. Þetta er bara mjög góð síld og ætti að vera úrvalshráefni,“ segir Birkir.
Vilhelm Þorsteinsson kom til hafnar um klukkan átta í morgun og var strax hafist handa við löndun úr skipinu. Hráefnið fer til vinnslu hjá Eskju.
Birkir er bjartsýnn við upphaf síldarvertíðar „Já, það þýðir ekkert annað en að vera brattur. Nú vonum við bara það besta og að það bætist eitthvað í þetta. Það fer mjög eftir aðstæðum hvernig gengur að ná síldinni, það getur verið auðvelt en stundum er það mun erfiðara. En það er alltaf gaman að veiða síld,“ segir Birkir.
Landað verður úr skipinu í dag og svo tekur við annar túr strax í kjölfarið. „Það verður væntanlega bara á svipuð mið, ætli við verðum ekki eitthvað hérna fyrir austan á næstunni,“ segir Birkir Hreinsson, skipstjóri á Vilhelm Þorsteinssyni EA.