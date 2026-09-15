Glæsilegt Filippseyjakvöld hjá starfsfólki ÚA

Skemmtiatriði voru velheppnuð Myndir Sævar Geir Sigurjónsson og Bethsaida Rún Arnarson
Um 110 starfsmenn og gestir tóku þátt í vel heppnuðu Filippseyjakvöldi á laugardaginn, sem haldið var á vegum starfsmannafélags Útgerðarfélags Akureyringa (STÚA) en frá þessu sagði á samfélagsmiðlum Samherja.
Þjóðarkvöld sem þetta eru reglulegur liður í starfi starfsmannafélaga Samherja. Þau hafa meðal annars þann tilgang að styrkja tengsl og varpa ljósi á ólíka menningu.
Hjá ÚA starfa um 30 manns sem eiga uppruna sinn að rekja til Filippseyja.
Starfsfólk úr þeim hópi annaðist undirbúning matar- og skemmtikvöldsins sem var allt hið glæsilegasta, með veglegu matarhlaðborði, flottum skreytingum og metnaðarfullum skemmtiatriðum eins og þjóðdönsum og söngvum.
Meðfylgjandi eru nokkrar myndir frá gleðinni sem Sævar Geir Sigurjónsson og Bethsaida Rún Arnarson tóku.