Tafir á framkvæmdum í Hlíðahverfi

15. september, 2026 - 15:43 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Framkvæmdirnar í Hlíðarhverfi hafa dregist aðeins vegna lagnavinnu sem ekki var gert ráð fyrir í …
Framkvæmdirnar í Hlíðarhverfi hafa dregist aðeins vegna lagnavinnu sem ekki var gert ráð fyrir í útboði verksins Mynd no.is

Í sumar hefur verið unnið að því að fjarlægja hitaveitubrunna í Hlíðarhverfi og gerðar hafa verið breytingar á lagnakerfi hitaveitu. Samhliða þessari vinnu hefur Akureyrarbær staðið fyrir framkvæmdum á svæðinu í Skarðshlíð.

Verkið hefur heilt yfir gengið vel og Norðurorka og verktakarnir sem vinna að framkvæmdunum þakka kærlega fyrir þann skilning og þolinmæði sem íbúar og vegfarendur á svæðinu hafa almennt sýnt. Framkvæmdirnar hafa óhjákvæmilega áhrif á þeirra daglega líf og venjur.

Þó hafa orðið tafir á framkvæmdum, aðallega vegna lagnavinnu sem ekki var gert ráð fyrir í útboði verksins. Slíkt er ekki á ábyrgð verktaka, sem reynir að vinna verkið eins og hratt og vel og unnt er.

Öllum kvörtunum vegna tafa má beina til þjónustuvers Norðurorku, til dæmis með tölvupósti á netfangið no@no.is eða með því að hringja í síma 460-1300.

Heimasíða Norðurorku sagði frá

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