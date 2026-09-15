Tafir á framkvæmdum í Hlíðahverfi

Í sumar hefur verið unnið að því að fjarlægja hitaveitubrunna í Hlíðarhverfi og gerðar hafa verið breytingar á lagnakerfi hitaveitu. Samhliða þessari vinnu hefur Akureyrarbær staðið fyrir framkvæmdum á svæðinu í Skarðshlíð.
Verkið hefur heilt yfir gengið vel og Norðurorka og verktakarnir sem vinna að framkvæmdunum þakka kærlega fyrir þann skilning og þolinmæði sem íbúar og vegfarendur á svæðinu hafa almennt sýnt. Framkvæmdirnar hafa óhjákvæmilega áhrif á þeirra daglega líf og venjur.
Þó hafa orðið tafir á framkvæmdum, aðallega vegna lagnavinnu sem ekki var gert ráð fyrir í útboði verksins. Slíkt er ekki á ábyrgð verktaka, sem reynir að vinna verkið eins og hratt og vel og unnt er.
Öllum kvörtunum vegna tafa má beina til þjónustuvers Norðurorku, til dæmis með tölvupósti á netfangið no@no.is eða með því að hringja í síma 460-1300.
Heimasíða Norðurorku sagði frá