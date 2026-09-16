Framtíðin er björt - Þvílík negla!

16. september, 2026 - 08:09 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Hópurinn sem kom færandi hendi Mynd Skógræktarfélag Eyjafjarðar
Hópurinn sem kom færandi hendi Mynd Skógræktarfélag Eyjafjarðar

Skógræktarfélag Eyjafjarðar segir frá þvi á samfélagsmiðlum að nýnemar við VMA, hafi í í gær komið færandi hendi Kjarnaskóg þegar krakkarnir færðu skóginum tvö lautarferðarborð að gjöf . ,,Að eigin frumkvæði lögðu krakkarnir í púkk fyrir efniskostnaði og um 40 nýnemar byggingardeildar sáu svo um smíðavinnu alla, undir styrkri handleiðslu Jóhanns kennara síns ásamt því að færa okkur borðin í Kjarna" segir í áður nefndri frásögn. 

,,Tilefnið að sína iðrun í verki fyrir smá afglöp sem áttu sér stað á dögunum og leggja sitt af mörkum til að gera “góðan skóg enn betri” eins og Þórarinn Karl, nýnemi í byggingardeild komst að orði í hjartnæmri og snjallri ræðu sem hann hélt í skóginum við þetta tækifæri.
Við erum afar þakklát nýnemum fyrir borðin sem eru traustlega byggð og munu þjóna skóginum í áratugi en ekki síður fyrir einlæga, heiðarlega framgöngu okkar besta fólks og framtíðargesta.
 
Tökum heilshugar undir með orðum Þórarins úr ræðunni góðu: “Horfum fram á veginn, enginn bakkar hérna út !” 😊
Kjarnaskógur-Alltaf logn!" 
 
 
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