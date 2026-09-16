Framsýn - Stjórnvöld verið með okkur í liði

16. september, 2026 - 15:19 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Mynd framsyn.is
Mynd framsyn.is

Stjórn og trúnaðarráð Framsýnar kom saman til fundar síðasta mánudag. Þar kom fram megn óánægja með fjárlagafrumvarpið er viðkemur sérstaklega auknum álögum á alþýðu landsins og ætlun stjórnvalda að selja byggingar á Húsavíkurflugvelli og veikja þar með stöðu flugvallarins. Eftir góðar og málefnalegar umræður var eftirfarandi ályktun samþykkt samhljóða:

„Stjórn og trúnaðarráð Framsýnar skorar á ríki og sveitarfélög að axla ábyrgð á gjaldahækkunum langt umfram verðbólguviðmið, þvert á loforð við undirritun síðustu kjarasamninga árið 2024. Ábyrgðin hvílir hjá þeim sem hafa svikið loforð sín um að halda aftur af gjaldskrár- og verðhækkunum og hafa þess í stað kosið að velta byrðinni yfir á almenning með þeim afleiðingum að forsendur kjarasamninga eru brostnar.

Meginmarkmið kjarasamninga sem undirritaðir voru 2024 var lækkun verðbólgu með samstilltu átaki verkalýðshreyfingarinnar, atvinnurekenda, ríkis og sveitarfélaga. Aðilar vinnumarkaðarins gengu frá fjögurra ára kjarasamningi með hófstilltum launahækkunum. Ríki, sveitarfélög, fyrirtæki, verslun og þjónusta gáfu loforð um að ætla að leggja sitt af mörkum og halda aftur af gjaldskrár- og verðhækkunum. Nú er svo komið að forsendur kjarasamninga eru brostnar vegna vanefnda og verðbólgan fer vaxandi milli ára sem kemur sér afar illa fyrir heimilin í landinu, ekki síst verkafólk og þeirra sem minna mega sín í þjóðfélaginu.

Í stað þess að bregðast við vandanum velja stjórnvöld að auka enn frekar álögur á almenning sem þarf t.d. á heilbrigðisþjónustu að halda með hækkun á komugjöldum. Fyrr í sumar tilkynnti heilbrigðisráðherra 100% hækkun á komugjöldum sjúklinga á heilsugæslu, sem tækju gildi 1. ágúst. Auk þess var boðað að frá og með 1. september yrði komið á sérstöku komugjaldi fyrir sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun og talþjálfun sem verður utan við greiðsluþátttökukerfi heilbrigðisþjónustunnar og kemur því til viðbótar þeirri hámarksupphæð sem sjúklingar greiða fyrir þá heilbrigðisþjónustu sem fellur innan kerfisins. Það er sorglegt til þess að vita að kostnaður vegna heilbrigðisþjónustu er mun hærri hér á landi en í nágrannalöndunum.

Ekki er að sjá annað en að stjórnvöld ætli áfram að ná markmiðum um hallalaus fjárlög með gjaldtöku- og niðurskurði. Nú síðast í vikunni eru boðaðar frekari hækkanir, m.a. 5,2% hækkun á krónutölugjöldum í fjárlagafrumvarpi og 15,9% hækkun kílómetragjalds. Jafnframt er gert ráð fyrir frekari rýrnun á barna- og húsaleigubótum.

Nú þegar forsendur kjarasamninga eru brostnar er afar mikilvægt að verkalýðshreyfingin standi saman og bregðist við vanefndum þeirra sem lofuðu við gerð síðustu kjarasamninga að leggja sitt af mörkum að halda aftur af gjaldskrár- og verðhækkunum. Við annað verður ekki unað.“

Frá þessu segir á heimasíðu Framsýnar

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