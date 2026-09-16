Bergið eykur þjónustu við ungmenni

Öll tíu sveitarfélögin innan SSNE hafa samþykkt samstarfssamning við Bergið Headspace um aukna stuðnings- og ráðgjafarþjónustu fyrir ungmenni á Norðurlandi eystra.
Markmið samstarfsins er að ungt fólk hafi greiðari aðgang að gjaldfrjálsri ráðgjöf og stuðla að snemmtækri íhlutun.
Bergið Headspace veitir ungmennum á aldrinum 12 til 25 ára einstaklingsmiðaða ráðgjöf, án skilyrða og endurgjalds. Samkvæmt samningnum verður reglubundin starfsemi á Akureyri, að jafnaði þrjá daga í viku, mánaðarleg viðvera á Ólafsfirði, Húsavík og Grenivík og viðvera og fræðsla á Þórshöfn að lágmarki tvisvar á ári. Einnig verður boðið upp á fjarþjónustu eftir þörfum.
Með samningnum sameinast sveitarfélögin um að efla og þróa þjónustu við ungt fólk á Norðurlandi eystra og tryggja samfellu, gæði og gott aðgengi að þjónustunni til lengri tíma. Samningurinn gildir til 30. júní 2029.