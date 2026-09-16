Áhersla á styttingu og nútímavæðingu þjóðvegar milli Akureyrar og Reykjavíkur

Bæjarstjórn Akureyrar leggur ríka áherslu á að stytting og nútímavæðing þjóðvegarins milli Akureyrar og Reykjavíkur er eitt stærsta og mikilvægasta hagsmunamál bæjarfélagsins til framtíðar litið, segir í bókun bæjarstjórnar sem samþykkt var á fundi í gær. Á fundinum varð umræða um svæðisborgina Akureyri, styttingu leiða og vegasamgöngur til og frá bænum.
„Greiðar, öruggar og styttri samgöngur á landi eru grundvallarforsenda fyrir lífsgæðum íbúa, auknu umferðaröryggi og samkeppnishæfni atvinnulífs á svæðinu, auk þess að styðja við skilgreint hlutverk Akureyrar sem svæðisborgar og raunverulegs mótvægisafls við suðvesturhornið,“ segir í bókuninni.
Bæjarstjórn áréttar mikilvægi þess að heildarhagsmunum svæðisins sé gætt í hvívetna við alla innviðauppbyggingu og stefnumótun á landsvísu. Til að fylgja þessum hagsmunum markvisst eftir mun bæjarstjórn einsetja sér að senda ávallt inn formlegar umsagnir og ábendingar þegar til umfjöllunar eru breytingar á lögum, stefnum, áætlunum eða öðru sem snertir eða getur haft áhrif á framgang þessara brýnu samgönguhagsmuna.