Áhersla á styttingu og nútímavæðingu þjóðvegar milli Akureyrar og Reykjavíkur

16. september, 2026 - 14:55 Margrét Þóra Þórsdóttir
Stærsta og mikilvægasta hagsmunamál bæjarfélagsins til framtíðar litið er stytting og nútímavæðing þ…
Stærsta og mikilvægasta hagsmunamál bæjarfélagsins til framtíðar litið er stytting og nútímavæðing þjóðvegar milli Akureyrar og Reykjavíkur. Mynd MÞÞ

Bæjarstjórn Akureyrar leggur ríka áherslu á að stytting og nútímavæðing þjóðvegarins milli Akureyrar og Reykjavíkur er eitt stærsta og mikilvægasta hagsmunamál bæjarfélagsins til framtíðar litið, segir í bókun bæjarstjórnar sem samþykkt var á fundi í gær. Á fundinum varð umræða um svæðisborgina Akureyri, styttingu leiða og vegasamgöngur til og frá bænum.

„Greiðar, öruggar og styttri samgöngur á landi eru grundvallarforsenda fyrir lífsgæðum íbúa, auknu umferðaröryggi og samkeppnishæfni atvinnulífs á svæðinu, auk þess að styðja við skilgreint hlutverk Akureyrar sem svæðisborgar og raunverulegs mótvægisafls við suðvesturhornið,“ segir í bókuninni.

Bæjarstjórn áréttar mikilvægi þess að heildarhagsmunum svæðisins sé gætt í hvívetna við alla innviðauppbyggingu og stefnumótun á landsvísu. Til að fylgja þessum hagsmunum markvisst eftir mun bæjarstjórn einsetja sér að senda ávallt inn formlegar umsagnir og ábendingar þegar til umfjöllunar eru breytingar á lögum, stefnum, áætlunum eða öðru sem snertir eða getur haft áhrif á framgang þessara brýnu samgönguhagsmuna.

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