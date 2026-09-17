Frá hugmynd að leik á tveimur dögum

Leikjadjamm verður haldið á Húsavík dagana 18. og 19. september þar sem þátttakendur fá tækifæri til að þróa eigin leik frá grunni. Engin reynsla af leikjagerð eða forritun er nauðsynleg og leikurinn þarf alls ekki að vera tölvuleikur.
Að sögn Stefáns Péturs Sólveigarsonar, verkefnastjóra hjá Hraðinu, kviknaði hugmyndin að Leikjadjamminu Hönnunarþingi Húsavíkur í Hraðinu á síðasta ári. Þar var Ásta Olga Magnúsdóttir, verkefnisstjóri á skrifstofu nýsköpunar og hugverka við Háskóla Íslands, meðal þátttakenda og í samtölum á þinginu varð til hugmynd um að prófa að halda leikjadjamm á Húsavík.
Verkefnið er hluti af Norðurslóðaverkefni sem Háskóli Íslands tekur þátt í og því lá beinast við að fá STEM Húsavík að verkefninu. Þar hafði þegar byggst upp mikilvæg þekking og tengsl í gegnum Norðurslóðaverkefni og vinnu við að efla vistkerfi tengt STEM-menntun.
Síðar bættist Game Makers Iceland í hópinn, en þar er öflugt samfélag sem stendur fyrir leikjadjömmum víða um land. Þar sem STEM Ísland og Háskóli Íslands voru þegar í samstarfi og Huld Hafliðadóttir vel tengd inn í samfélagið á Húsavík lá vel við að hún tæki að sér verkefnisstjórn Leikjadjammsins. Hraðið og Stéttin þóttu jafnframt henta vel sem vettvangur fyrir viðburð af þessu tagi.
Stefán Pétur segir nýja og öfluga rafíþrótta- og tölvuaðstöðu í Fab Lab Húsavík hafa skapað ný tækifæri fyrir þá sem vilja spreyta sig á tölvuleikjagerð.
„Okkur langar að aðstaðan verði vettvangur fyrir sköpun, kennslu og tilraunir – þar sem fólk getur farið frá því að vera neytendur tölvuleikja yfir í að prófa að skapa sína eigin,“ segir Stefán.
Fab Labið opni jafnframt á fjölbreyttari möguleika þar sem hægt sé að tengja saman stafræna hönnun og smíði, til dæmis með því að búa til stýringar eða aðra efnislega hluti sem tengjast leikjum.
Í upphafi Leikjadjammsins fá þátttakendur ákveðið þema eða kveikju, mynda síðan teymi og vinna saman að því að þróa hugmynd og koma henni í leikjanlegt form.
Reglurnar um afurðina eru fáar. Einn hópur gæti búið til borðspil, annar útileik, sá þriðji handspil og sá fjórði tölvuleik. Hugmyndin gæti einnig orðið að einhverju sem fellur ekki snyrtilega í neinn þessara flokka.
„Markmiðið er ekki endilega að skila fullkomlega tilbúnum leik heldur að taka hugmynd og sjá hversu langt hægt er að komast með hana á stuttum tíma,“ segir Stefán og bætir við að ferlið felist meðal annars í að prófa leikinn, greina hvað virkar, gera breytingar og prófa aftur. Þar fái þátttakendur að kynnast þeirri skapandi hugsun sem liggur að baki leikja- og hönnunarvinnu.
Engin fyrri reynsla af leikjagerð er nauðsynleg og þátttakendur þurfa ekki að kunna að forrita. Þvert á móti er vonast eftir fólki með ólíka hæfileika og áhugasvið.
„Við viljum fá fólk sem hefur gaman af því að teikna, smíða, hanna, skrifa, forrita, segja sögur, leysa vandamál eða einfaldlega koma með skemmtilegar hugmyndir,“ segir Stefán og bætir við að fjölbreyttir styrkleikar geti komið sér vel þegar unnið er í teymum.
Auk þess að sjá nýja og óvænta leiki verða til vonast aðstandendur til þess að þátttakendur kynnist og læri hverjir af öðrum. Ekki væri verra ef einhverjar hugmyndanna fengju framhaldslíf að viðburðinum loknum.
„Fyrir okkur snýst þetta líka um að efla skapandi samfélag á Húsavík og skapa fleiri tækifæri þar sem fólk með ólíkan bakgrunn getur komið saman, prófað nýja hluti og búið eitthvað til.“
Leikjadjammið er ætlað fólki á aldrinum 14–35 ára. Enn eru laus pláss og hægt verður að skrá sig til miðnættis 17. september. Ekki þarf að vera búið að mynda teymi eða mæta með tilbúna hugmynd.
„Það mikilvægasta er að mæta með áhuga og vera tilbúinn að skapa, prófa og leika sér,“ segir Stefán.
Þjálfarar frá Háskóla Íslands, Game Makers Iceland, STEM Íslandi, Hraðinu og Myrkur Games verða þátttakendum til halds og trausts meðan á verkefninu stendur. Þátttaka er ókeypis en skráning og viðvera nauðsynleg.