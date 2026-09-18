Fá 12 mánaða viðbótarfest til að hefja framkvæmdir við Naustagötu

Meirihluti skipulagsráðs Akureyrarbæjar hefur samþykkt að framlengja frest N13 fasteignaþróun ehf til framkvæmda við lóð númer 13 við Naustagötu. Um er að ræða lóð fyrir verslun- og þjónustu sem fyrst var auglýst árið 2017 en ekki hefur enn tekist að laða að starfsemi í væntanlegt hús. Að mati skipulagsráðs er mikilvægt að á lóðinni byggist upp starfsemi sem nýtist hverfinu en undirbúningur þarfnist tímafreks undirbúnings.
Lóðarhafar hafa frá því lóðinni var úthlutað unnið með Akureyrarbæ að breytingum á bæði aðal- og deiliskipulagi svæðisins. Í almennum byggingarskilmálum miðast framkvæmdafrestur almennt við 12 mánuði frá úthlutun en þegar samþykkt hefur verið að fara í breytingar á skipulagi hefur almenna reglan verið sú að fresturinn byrji ekki að telja fyrr en deiliskipulag lóðar tekur gildi með auglýsingu í B deild Stjórnartíðinda.
Breyting á deilskipulagi Naustagötu 13 tók gildi með auglýsingu þar 15. júlí 2026 og miðað við það telst framkvæmdafrestur vera til 15. júlí 2027. Lóðarhafar óska eftir viðbótarfresti upp á allt að 12 mánuði til viðbótar. Í almennum byggingarskilmálum kemur fram að skipulagsráð geti framlengt fresti ef það telur góðar og gildar ástæður til þess.
Nýtt og óþarft fordæmi
Sindri S. Kristjánsson S-lista og Ásrún Ýr Gestsdóttir V-lista bókuð á fundi skipulagsráðs að þau væru sammála fyrri hluta bókunar ráðsins um að mikilvægt sé að á lóðinni byggist upp starfsemi sem nýtist hverfinu og að fyrir liggi að undirbúningur slíkrar uppbyggingar þarfnist tímafreks undirbúnings.
„Á sama tíma teljum við aðstæður ekki vera með þeim hætti að þörf sé á að veita lengri framkvæmdafrest en 12 mánuði eins og venjan er. Hér er verið að setja nýtt og óþarfa fordæmi. Ekkert er því til fyrirstöðu að veita annan frest að venjubundnum tólf mánuðum liðnum sýni lóðarhafi fram á að framgangur sé í verkefninu,“ segir í bókun Sindra og Ásrúnar.
Viðræður standa yfir
Lóðarhafi N13 fasteignaþróun nefnir nokkur rök fyrir því að nauðsynlegt sé að fresta framkvæmdum enn um sinn. Þar koma við sögu tafir og breytingar, en skipulagsferli og viðræður við Akureyrarbæ hafi tekið langan tíma. Eins nefnir félagið að ólíkt því sem gildir um íbúðarhúsnæði þurfi að tryggja leigutaka áður en framkvæmdir hefjist.
Fram kemur í erindi félagsins að lagðar hafi verið fram tillögur um leiguhúsnæði fyrir ríkisstofnanir í umræddu húsi og að það eigi í viðræðum við aðra mögulega leigutaka, matvörukeðju. Þörf sé fyrir þjónustu í vaxandi hverfi, þá sé fjármögnun tryggð og lóðarhafi nefnir einnig að hann búi yfir mikilli reynslu af svipuðum verkefnum.
Verði frestinum hafnað telur lóðarhafi sig neyddan til að falla frá áformum um þjónustu- og verslunarmiðstöð á lóðinni og reisa þess í stað íbúðarhúsnæði segir í erindinu. Ekki kemur til þess þar sem félagið hefur fengið frest til að hefja framkvæmdir á lóðinni fram í miðjan júlí árið 2028.