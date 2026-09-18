Samningur milli Reita og FSRE um hjúkrunarheimili á Akureyri

18. september, 2026 - 10:34 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Teikning af húsinu sem rísa mun við Þursaholt
Teikning af húsinu sem rísa mun við Þursaholt

Framkvæmdasýslan – Ríkiseignir (FSRE) hefur samþykkt tilboð Reita í uppbyggingu hjúkrunarheimilis á Akureyri og aðilarnir gert með sér samning um verkefnið. Tilkynnt var í júní fyrr á þessu ári að FSRE hefði metið tilboð Reita hagstæðast með tilliti til verðs og afhendingartíma. Hjúkrunarheimilið verður byggt upp við Þursaholt 6, verður um 9.100 fermetrar að stærð og mun rúma 140 íbúa.

Nýtt hjúkrunarheimili mætir þörfinni 

Í mars sl. kynntu stjórnvöld áætlun um stórfellda fjölgun hjúkrunarrýma hér á landi. Gert er ráð fyrir að ríflega 1.500 hjúkrunarrými verði tekin í notkun fyrir árslok 2030 og að 90% þeirra verði hrein viðbót við þau hjúkrunarrými sem fyrir eru. Í árslok 2025 voru 3.062 hjúkrunarrými á landinu öllu.

„Góður gangur hefur verið í verkefnunum sem við höfum sett af stað og það er mikið gleðiefni að sjá langþráð hjúkrunarheimili loksins verða að veruleika,“ segir Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra sem fer fyrir uppbyggingu hjúkrunarheimila á landsvísu.

„Við fögnum þessum áfanga í uppbyggingu hjúkrunarheimilis á Akureyri,“ segir Guðni Aðalsteinsson, forstjóri Reita. „Félagið er nú með tvö hjúkrunarheimili í bígerð og er það liður í stefnu okkar um að nýta þá þekkingu, reynslu og bolmagn sem Reitir búa yfir til þess að byggja upp fasteignir sem samfélagið þarfnast. Hjúkrunarheimili eru þar ofarlega á baugi enda þörfin mikil.“

Hönnun hafin og skilvirk uppbygging framundan

Nú tekur við hönnun og undirbúningur og Reitir vinna í nánu samstarfi við rekstraraðila og FSRE að útfærslu hjúkrunarheimilisins. Heimilið verður byggt með samblandi af forsmíðuðum og forsteyptum einingum en þessi byggingaraðferð gerir Reitum kleift að stytta framkvæmdatíma, auka sveigjanleika í hönnun og tryggja gæði húsnæðisins.

Að framkvæmdum loknum tekur við leigusamningur milli Reita og Ríkiseigna til 25 ára um hjúkrunarheimilið. Heilsuvernd mun annast rekstur hjúkrunarheimilisins en Heilsuvernd rekur nú þegar hjúkrunarheimilin Hlíð og Lögmannshlíð á Akureyri.

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