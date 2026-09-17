Kanna uppbyggingu hreinsistöðvar neðan við suðurbæinn

Orkuveita Húsavíkur vinnur að kostnaðar- og tæknimati vegna mögulegrar uppbyggingar tveggja eða þriggja þrepa hreinsistöðvar við fráveituútrás í Þorvaldsstaðargili, við sláturhús Norðlenska sunnan Húsavíkur. Niðurstaðan mun ráða því hvort framkvæmdin verður sett á framkvæmdaáætlun ársins 2027 eða 2028.
Verkefnið er liður í langtímaáætlun Orkuveitu Húsavíkur um að efla fráveitumál á starfssvæði veitunnar með hagkvæmum og umhverfislega ábyrgum hætti. Stjórn OH hefur falið Benedikt Þór Jakobssyni, rekstrarstjóra að vinna kostnaðarmat vegna verkefnisins.
Til skoðunar er að reisa tveggja eða þriggja þrepa hreinsistöð við útrás í Þorvaldsstaðagili. Staðsetningin kemur til greina þar sem fyrir er fráveituútrás sem ekki er tengd bæjarkerfinu.
„Markmið Orkuveitu Húsavíkur er að skoða hagkvæmar og raunhæfar leiðir til að mæta framtíðarkröfum um fráveituhreinsun,“ segir Benedikt.
Vinna við matið er enn á frumstigi og því liggur staðfest kostnaðaráætlun ekki fyrir. Ætlunin er að bera saman mismunandi útfærslur áður en ákvörðun verður tekin um framhald verkefnisins og hvort það fari á framkvæmdaáætlun 2027 eða 2028.
Ekki hefur verið ákveðið hvort tveggja eða þriggja þrepa hreinsun verði fyrir valinu. Sú ákvörðun mun meðal annars ráðast af kostnaðarmati, tæknilegri greiningu og þeim kröfum sem gerðar verða til hreinsunar fráveituvatns.
Horft verður til stofn- og rekstrarkostnaðar, umhverfisáhrifa og framtíðarkrafna. Samhliða hefur OH unnið að því að draga úr magni óþarfa vatns sem berst inn í fráveitukerfið. Slíkar aðgerðir geta minnkað bæði stofn- og rekstrarkostnað við hreinsivirki.
Framkvæmdir eru þegar hafnar á Raufarhöfn þar sem fráveitulagnir verða sameinaðar og útrásum fækkað. Að sögn Benedikts er markmiðið að einfalda fráveitukerfið og skapa hagkvæmari forsendur fyrir uppbyggingu og rekstri hreinsivirkja í framtíðinni.
Framkvæmdirnar eru jafnframt hluti af vinnu undanfarinna ára við að halda regnvatni frá fráveitukerfinu, minnka vatnsmagnið sem þarf að meðhöndla og bæta nýtingu innviða.