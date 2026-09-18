Næstu skref tekin í stækkun verknámshúss VMA

18. september, 2026 - 17:02 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, ásamt Berglindi Ósk Guðmundsdóttur bæjarstjóra Akureyrarb…
Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, ásamt Berglindi Ósk Guðmundsdóttur bæjarstjóra Akureyrarbæjar og Benedikt Barðasyni skólameistara VMA við undirritun viljayfirlýsingar í Verkmenntaskólanum á Akureyri í dag Mynd aðsend

Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, og Berglind Ósk Guðmundsdóttir, bæjarstjóri Akureyrarbæjar, undirrituðu í dag viljayfirlýsingu um stækkun verknámshúss Verkmenntaskólans á Akureyri (VMA). Með yfirlýsingunni tekur Akureyrarbær að sér umsjón með undirbúningi og framkvæmd verkefnisins.

Stefnt er að allt að 1.500 fermetra viðbyggingu við skólann fyrir verk- og starfsnám með áætluð verklok árið 2029. Þar verður lögð áhersla á sveigjanlegt húsnæði sem nýtist til fjölbreyttrar kennslu, stuðlar að samvinnu og blöndun nemenda og endurspeglar fjölbreytileika skólasamfélagsins.

„Öflugt verk- og starfsnám skiptir sköpum fyrir unga fólkið okkar og atvinnulífið um allt land. Með stækkun VMA bætum við aðstöðu nemenda og kennara og sköpum fleiri tækifæri til náms sem leiðir beint út í fjölbreytt og eftirsótt störf. Þetta er mikilvæg fjárfesting í framtíð Norðurlands og samfélagsins alls. Ég fagna því að Akureyrarbær taki að sér framkvæmd verkefnisins og nýti til þess þá þekkingu og kraft sem býr í heimabyggð. Ég hlakka til áframhaldandi góðrar samvinnu,“ segir Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra.

„Uppbygging við VMA hefur lengi verið á teikniborðinu og því er sérstaklega ánægjulegt að við séum nú að grípa til aðgerða til að flýta framkvæmdinni og koma henni í höfn. Við þurfum að tryggja ungu fólki á Akureyri og á Norðurlandi góða aðstöðu til náms og byggja upp þann mannauð sem atvinnulífið okkar þarfnast. Ég vil sérstaklega hrósa ráðuneytinu fyrir lausnamiðað samstarf og vilja til að finna með okkur leið til að koma verkefninu áfram. Við teljum að framkvæmdin sé best komin í höndum heimamanna, nær skólanum og samfélaginu sem mun nýta þessa innviði til framtíðar. Þetta er því ekki bara bygging – þetta er fjárfesting í menntun, atvinnulífi og framtíð Norðurlands,“ Berglind Ósk Guðmundsdóttir, bæjarstjóri Akureyrarbæjar.

Undirbúningur verkefnisins byggist á samningi sem ráðuneytið og sveitarfélögin við Eyjafjörð undirrituðu í maí 2024. Samkvæmt honum skiptist stofnkostnaður þannig að ríkissjóður greiðir 60% og Akureyrarbær, Eyjafjarðarsveit, Svalbarðsstrandarhreppur, Grýtubakkahreppur, Hörgársveit, Dalvíkurbyggð og Fjallabyggð samtals 40%.

Framkvæmdasýslan – Ríkiseignir (FSRE) hefur unnið frumathugun vegna stækkunarinnar. Akureyrarbær mun nú taka við verkefninu og annast áframhaldandi áætlanagerð, hönnun og framkvæmdir. FSRE afhendir bænum jafnframt þau gögn sem þegar hafa verið unnin.

Þetta segir  sem send var út frá  frá Mennta- og barnamálaráðuneytið nú síðdegis

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