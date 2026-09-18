Gott sumar en breytt mynstur í ferðaþjónustunni

Ferðaþjónustusumarið í Þingeyjarsýslum kom að ýmsu leyti vel út, þótt þróunin hafi ekki verið einsleit. Vikublaðið tók púlsinn hjá nokkrum ferðaþjónustuaðilum; Aðsókn að hvalaskoðun hjá Friends of Moby Dick var á pari við metsumarið 2025 og gisting hjá Hótel Skúlagarði kom ágætlega út. Hvalasafnið á Húsavík tók á móti tæplega 25 þúsund gestum yfir sumarmánuðina, en þar varð lítilsháttar fækkun frá fyrra ári.
Svör ferðaþjónustuaðilanna draga upp mynd af breyttu ferðamynstri. Íslenskum gestum fjölgaði bæði hjá Hótel Skúlagarði og Hvalasafninu. Þá fundu Friends of Moby Dick einnig fyrir aukinni aðsókn barnafjölskyldna. Á móti hafði samdráttur í komum skemmtiferðaskipa greinileg áhrif á gestafjölda Hvalasafnsins og við Dettifoss fækkaði gestum um 19 prósent fyrstu átta mánuði ársins.
Horft er til lengra ferðamannatímabils og nýrra tækifæra. Hvalaskoðun er þegar í boði frá Húsavík í tíu mánuði á ári, Skúlagarður hyggst laða fleiri gönguhópa að Gljúfrastígnum og bæði Friends of Moby Dick og Hvalasafnið binda vonir við að aukið millilandaflug um Akureyrarflugvöll geti styrkt vetrarferðamennsku á svæðinu.
Í Vikublaðinu sem kom út í gær fimmtudag má lesa ýtarlegri viðtöl við ferðaþjónustuaðila.