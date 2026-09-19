Umfangsmiklar endurbætur á Lögmannshlíðarkirkju

19. september, 2026 - 12:39 Margrét Þóra Þórsdóttir
Lögmannshlíðarkirkja er nú hin glæsilegasta eftir umfangsmiklar endurbætur. Myndir Hilmar Frið…
Lögmannshlíðarkirkja er nú hin glæsilegasta eftir umfangsmiklar endurbætur. Myndir Hilmar Friðjónsson

Lögmannshlíðarkirkja hefur verið tekin í notkun á ný eftir tveggja ára lokun vegna umfangsmikilla viðhalds- og endurbóta.

Meðal stærstu framkvæmda var að kirkjan var tjökkuð upp og grunnur hennar styrktur, en hún hafði sigið í norðausturhorni. Gólfin voru skafin og pússuð, kirkjubekkirnir teknir upp, hækkaðir og bólstraðir. Þá var kirkjan máluð að innan og gengið frá í kringum glugga til að koma í veg fyrir leka og trekk.

Fjöldi fólks, fyrirtækja og styrktaraðila hefur unnið að endurbótum á Lögmannshlíðarkirkju af mikilli alúð, en Snorri Guðvarðsson og Kristjana Agnarsdóttir héldu utan um framkvæmdir frá upphafi.

Nýr heklaður altarisdúkur

Við breytingarnar voru þrep prédikunarstólsins fjarlægð og hann færður aftur, sem skapaði betra rými fyrir athafnir og betra útsýni fyrir kirkjugesti. Þá var tekinn í notkun nýr heklaður altarisdúkur sem Viktoría Særún Gestsdóttir gerði með aðstoð Ólafar Jónsdóttur og undir ráðgjöf Jennýjar Karlsdóttur. Öllum sem lögðu verkefninu lið voru færðar innilegar þakkir við athöfn í kirkjunni.

Enn á eftir að ljúka nokkrum verkþáttum, meðal annars við altarisrýmið og utan á kirkjunni „Það er dásamlegt að sjá kirkjuna vakna á ný og finna þann mikla velvilja sem verkefnið hefur notið. Lögmannshlíðarkirkja er aftur orðin staður þar sem fólk getur komið saman, fagnað, syrgt, átt samfélag og fundið frið,“ segir á vef Glerárkirkju.

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