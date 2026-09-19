Fjölgun íslenskra gesta og góðar viðtökur við Grösum

19. september, 2026 - 10:54 Egill Páll Egilsson - egillpall@vikubladid.is
Egill Bjarnason ásamt dóttur sinni í nýja gróðurhúsinu í Skúlagarði. Mynd/aðsend.
Egill Bjarnason ásamt dóttur sinni í nýja gróðurhúsinu í Skúlagarði. Mynd/aðsend.

Sumarið kom ágætlega út í gistingu hjá Hótel Skúlagarði í Kelduhverfi, sem hjónin Egill Bjarnason og Sigrún Björg Aðalgeirsdóttir eiga og reka. Þau tóku við hótelinu fyrir þremur árum og hafa síðan unnið að umfangsmiklum endurbótum og uppbyggingu starfseminnar. Í sumar fjölgaði meðal annars íslenskum ferðamönnum frá fyrra ári, en Egill segir þó greinilegt að samkeppni á gistimarkaði í Þingeyjarsýslum sé að aukast.

 

Að sögn Egils hafa leiðsögumenn sem fylgjast með verðþróun bent á að góð tilboð hafi verið í boði á gistingu síðustu misseri. Jafnframt virðist ferðamönnum hafa fækkað á sumum vinsælum áfangastöðum. Þar sker Dettifoss sig úr, en samkvæmt teljara Ferðamálastofu fækkaði gestum þar um 19 prósent fyrstu átta mánuði ársins miðað við sama tímabil í fyrra. Fjöldinn við Goðafoss og í Dimmuborgum var hins vegar svipaður milli ára.

Egill telur líklegt að fækkunin við Dettifoss tengist að einhverju leyti færð á Dettifossvegi, sem enn nýtur ekki vetrarþjónustu. Hann segir þróunina undirstrika að nú sé ekki rétti tíminn til að auka skattlagningu á ferðaþjónustuna.

Vilja laða að fleiri gönguhópa

Áhersla Hótels Skúlagarðs hefur verið á að fjölga gestum sem dvelja lengur og nýta sér fjölbreytta afþreyingu á svæðinu. Í sumar gisti þar meðal annars góður hópur bandarískra stangveiðimanna auk gönguhópa sem gengu Gljúfrastíginn frá Dettifossi niður í Ásbyrgi.

„Þetta er einstök gönguleið og í vetur ætlum við að hleypa af stokkunum átaki við að laða að fleiri gönguhópa,“ segir Egill.

Verkefnið nefnist The Canyon Trail á ensku og hlaut myndarlegan styrk úr samkeppnissjóði Evrópusambandsins síðastliðið vor.

Meira líf yfir daginn

Veitingastaðurinn Grös tók til starfa í veitingasal Skúlagarðs í sumar og segir Egill viðtökurnar hafa farið fram úr væntingum.

„Grös hefur fengið alveg ótrúlega ánægjulegar viðtökur. Með veitingarekstrinum er líka miklu meira líf yfir daginn, sem er gaman fyrir heimilislífið á bænum,“ segir hann.

Ein af áherslum Grasa er að nýta hráefni úr héraði og grænmeti úr eigin ræktun. Sumarið var jafnframt fyrsta reynsla fjölskyldunnar af því að starfa sem smábændur með bæði matjurtagarð og gróðurhús.

Egill segir ræktunina hafa verið lærdómsríka. Sumt hafi tekist vel en annað síður, eins og gjarnan vill verða á fyrsta ári. Reynslan verði nýtt til að þróa ræktunina áfram og næsta sumar standi til að auka sérstaklega framleiðslu á því grænmeti sem nýtist best í eldhúsi veitingastaðarins.

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