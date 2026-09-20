Veganestið – Eyja Drífa Ingólfsdóttir

Veganestið er greinaflokkur á vegum Góðvina HA þar sem rætt er við brautskráða HA-inga
„Ég er fædd í Svíþjóð en alin upp í Kópavogi, þar sem ég bý í dag og starfa sem leiðsagnarkennari í Arnarskóla. Eftir stúdentspróf flutti ég aftur til Svíþjóðar og lauk BS-gráðu í atferlisfræði frá Háskólanum í Lundi,“ segir Eyja Drífa, viðmælandi Veganestis að þessu sinni.
Vildi efla þekkinguna og styrkja kennslufærnina
„Ég starfaði við kennslu í Arnarskóla þegar ég ákvað að hefja kennaranám til MT-gráðu við Háskólann á Akureyri. Mig langaði til að efla þekkingu mína og styrkja kennslufræðilega færni,“ segir Eyja Drífa.
Lotufyrirkomulag námsins réð miklu um val hennar á háskóla. „Það hentaði einstaklega vel með vinnu og gerði mér kleift að samræma nám og starf á góðan hátt.“
Eyja Drífa starfaði áfram við kennslu samhliða náminu. Eftir útskrift sótti hún þriggja vikna námskeið hjá Morningside Academy í Seattle, þar sem hún lærði og þjálfaðist í notkun skýrrar kennslu (e. Explicit Instruction) og fimiþjálfunar (e. Precision Teaching).
„Sú reynsla hefur reynst mér afar verðmæt í starfi. Í dag starfa ég sem leiðsagnakennari í Arnarskóla og hef þar tækifæri til að styðja bæði nemendur og samstarfsfólk í daglegu starfi.“
Ómetanleg vinátta og hagnýt verkefni
„Námið gaf mér fyrst og fremst ómetanlega vini og sterk tengsl sem ég bý að enn í dag. Það gerði mig einnig víðsýnni gagnvart skólakerfinu í heild og veitti mér betri skilning á hlutverki kennara og skóla í samfélaginu.“
Hún segir hagnýta nálgun námsins hafa skipt miklu máli: „Námið fól í sér fjölmörg hagnýt verkefni sem nýttust mér beint í starfi, mörg hver á meðan ég var enn í námi. Það finnst mér vera lykilatriði þegar fólk stundar nám samhliða vinnu.“
Þegar Eyja Drífa er beðin um að nefna þrjú orð sem komi upp í hugann þegar hún hugsar um HA stendur ekki á svarinu: „Samfélag. Tækifæri. Þróun.“
Í snjóstormi í beinni
Ein minning úr náminu stendur sérstaklega upp úr hjá Eyju Drífu og lýsir að hennar mati vel þeim metnaði sem einkenndi samnemendahópinn.
„Við vorum í lotu og áttum að flytja kynningu þegar veðrið setti strik í reikninginn, eins og svo oft getur gerst á Íslandi. Nokkrir komust ekki á staðinn og einn samnemandi minn var veðurtepptur úti á þjóðvegi. Hann var kominn út í vegkant og gat ekki keyrt lengra.“
Það kom þó ekki í veg fyrir að kynningin færi fram. „Í stað þess að gefast upp flutti hann kynninguna í gegnum myndsímtal, sitjandi í bílnum sínum úti á vegarkanti. Þetta lýsir vel því hugarfari sem einkenndi hópinn okkar. Enginn gafst upp þótt á móti blési, bókstaflega.“
Eyja Drífa Ingólfsdóttir
Mælir með því að tengja verkefni vinnustað
Eyja Drífa segir lotufyrirkomulagið gera námið raunhæfan kost samhliða fullri vinnu, en það krefjist góðs skipulags. „Sérstaklega þarf að skipuleggja sig vel í kringum loturnar sjálfar. Verkefnin eru mjög hagnýt og nýtast oft beint í starfi, þannig að ég mæli með því að tengja þau við eigin vinnustað eftir fremsta megni. Það eykur bæði áhugann og gagnsemi námsins.“
Hún segir tengslin sem myndast í náminu ekki síður mikilvæg. „Í náminu verða til sterk tengsl sem geta orðið dýrmætt tengslanet og veitt stuðning löngu eftir útskrift.“
Við þökkum Eyju Drífu kærlega fyrir spjallið og óskum henni áframhaldandi velfarnaðar í störfum sínum.
Fyrir áhugasöm má finna fleiri Veganestisviðtöl á Facebook-síðu Góðvina.