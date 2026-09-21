Fjölga bílastæðum við heilsugæslu

21. september, 2026 - 12:01 Margrét Þóra Þórsdóttir
Gert er ráð fyrir að 27 ný bílastæði bætist við.
Gert er ráð fyrir að 27 ný bílastæði bætist við.

Fjölgun bílastæða við Sunnuhlíð 12 á Akureyri þar sem m.a. heilsugæslustöð Heilbrigðisstofnunar Norðurlands eystra, HSN er til húsa var til umfjöllunar á fundi skipulagsráðs nýverið.

Stækkun bílastæða á svæðinu er brýn til að koma til móts við aukna þörf vegna uppbyggingar á þjónustu á lóðinni. Einkum í tengslum við starfsemi HSN. Gert er ráð fyrir að 27 ný bílastæði bætist við.

Lagði skipulagsráð til á fundi sínum að samþykkt yrði tillaga að breytingu á deiliskipulagi sem felur í sér stækkun á bílastæði. Þá fólk ráðið skipulagsfulltrúa að skoða í samvinnu við umhverfis- og mannvirkjasvið enn frekari stækkun á bílastæði norðaustan við húsið og að færa til leikvöll sem þar er.

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