Dansverk fyrir flugelda og fólk í Sjóböðunum, þar sem list verður að veruleika

Listakonan Sigga Soffía, stofnandi Eldblóma, frumsýnir nýtt verk á HönnunarÞingi næstkomandi laugardag. Eldblóm Explotion Event, dansverk fyrir flugelda og fólk yfir Sjóböðunum GeoSea.
Gestum er boðið inn í þátttökuverk þar sem fólkið sjálft verður hluti af listaverkinu.
,,Verkið fjallar um umbreytingu orku; hvernig hreyfing, hlustun og samfélag geta breytt því hvernig okkur líður og hvernig við tengjumst hvert öðru. Rannsókn á hinu mannlega ástandi og þeirri einföldu staðreynd að í gegnum aldirnar höfum við leitað til dansins þegar við þurfum að fagna, syrgja, tengjast, lækna og finna aftur hvert annað." segir Sigga Soffía listakona, frumkvöðull og eini kvenkyns flugeldasýningarhönnuður Evrópu.
Við lifum í samfélagi þar sem síminn getur orðið að vegg á milli okkar og lífsins og tæknin gerir okkur sífellt auðveldara að vera ein - saman.
En hvað gerist þegar þú leggur símann frá þér og stendur allt í einu dansandi í vatni með hundrað öðrum manneskjum?
Hvað ef hægt væri að drekka dans, upplifa ilm sem kóreógrafíu og horfa svo á Eldblóm springa yfir himininn?
,,Kvöldið hefst um leið og gestir ganga inn. Eldblóm Jelly, ilmur og bragð af Eldblóma Elexír leiða gesti inn í heim verksins. Síðan færum við okkur saman í gegnum kvöldið - úr bragði í hreyfingu, úr einstaklingi í samfélag - þar til dansinn færist frá líkamanum upp á himininn í stórri flugeldasýningu yfir Sjóböðunum." segir Sigga Soffía með tilþrifum.
Kvöldið markar jafnframt nýjan kafla hjá Eldblómi. Nýtt Eldblóma Gin verður frumsýnt í fyrsta sinn, ásamt nýju útliti og umbúðum Eldblóma Elexír. Gestir verða því meðal þeirra fyrstu til að upplifa næsta skref í heimi Eldblóms - þar sem bragð, ilmur, hreyfing, náttúra og flugeldar eiga öll uppruna sinn í sömu hugmyndinni.