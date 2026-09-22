Þar sem hugmyndir fá orku og fólk fær kraft

HönnunarÞing á Húsavík hefur á fáum árum þróast úr nýjum og spennandi viðburði í fastan punkt í nýsköpunar- og sköpunarumhverfi Norðurlands. Anna Lind Björnsdóttir verkefnastjóri hjá SSNE segir styrk þingsins meðal annars felast í því að leiða saman fólk úr ólíkum áttum og skapa vettvang þar sem hugmyndir, tengsl og samstarf geta orðið til.
HönnunarÞing verður nú haldið í fjórða sinn og að mati Önnu Lindar hefur viðburðurinn tekið skýrum breytingum frá fyrstu árunum.
„Það er mjög skýrt að HönnunarÞing hefur þroskast frá því að vera spennandi nýr viðburður yfir í að verða fastur punktur í nýsköpunar- og sköpunarumhverfi Norðurlands,“ segir hún.
Á hverju ári hafi tekist að byggja upp metnaðarfulla dagskrá þar sem hönnun, nýsköpun, menning og atvinnulíf mætast. Þar liggi jafnframt sérstaða þingsins.
Anna Lind segir HönnunarÞing ekki vera hefðbundna ráðstefnu þar sem fólk sest niður, hlustar á erindi og heldur síðan hvert í sína áttina. Markmiðið sé ekki síður að fólk hittist, skiptist á hugmyndum, myndi tengsl og fái innblástur.
„Þessi blanda hefur gert það að mikilvægum hluta af nýsköpunarumhverfi Norðurlands og sýnir jafnframt að öflug sköpun og nýsköpun á heima um allt land.“
Það sem skipuleggjendur vonast helst til að sitji eftir að þinginu loknu eru ný tengsl milli fólks. Anna Lind segir afraksturinn enda ekki alltaf sýnilegan strax.
Stundum verði engin stór verkefni til á þinginu sjálfu en samtal sem þar hefst geti síðar leitt til samstarfs, ráðgjafar, nýrrar hugsunar eða tækifæra sem annars hefðu ekki orðið til.
Dæmi séu um að fólk úr ólíkum geirum kynnist á HönnunarÞingi og haldi síðan samtalinu áfram. Frumkvöðull geti fundið samstarfsaðila, skapandi einstaklingur fengið nýja sýn á eigið verkefni eða fyrirtæki komið auga á möguleika í samstarfi við fólk utan sinnar hefðbundnu atvinnugreinar.
„Slík tengslamyndun er gríðarlega verðmæt og oft erfitt að mæla hana til skamms tíma, en hún er einmitt grunnurinn að mörgum nýsköpunarverkefnum,“ segir Anna Lind.
Eitt af einkennum HönnunarÞings er hversu ólíkir heimar mætast þar. Á sama vettvangi koma saman hönnuðir, frumkvöðlar, listafólk, vísindafólk og fólk úr atvinnulífinu.
Anna Lind vill meina að það sé einmitt mikilvægt að brjóta niður skilin á milli slíkra hópa.
„Nýsköpun verður sjaldnast til innan lokaðra kerfa. Bestu hugmyndirnar kvikna oft þegar ólíkt fólk með mismunandi reynslu og bakgrunn hittist og horfir á sama viðfangsefnið frá mismunandi sjónarhornum.“
Þegar skapandi greinar, rannsóknir, tækni, listir og atvinnulíf tali saman geti orðið til nýjar spurningar og lausnir sem annars hefðu ekki komið fram.
Hún segir þá nálgun jafnframt endurspegla þann veruleika sem samfélagið stendur frammi fyrir. Margar af áskorunum samtímans verði ekki leystar innan einnar starfsgreinar eða með einni tegund sérfræðiþekkingar heldur kalli þær á þverfaglega hugsun og samstarf.
SSNE vinnur með frumkvöðlum og nýsköpunarverkefnum víða um landshlutann og Anna Lind segir viðburði á borð við HönnunarÞing geta haft sérstakt gildi fyrir fólk sem vill byggja upp verkefni eða atvinnu í skapandi greinum utan höfuðborgarsvæðisins.
„Slíkir viðburðir skipta miklu máli vegna þess að þeir sýna fólki að það þarf ekki að flytja til höfuðborgarsvæðisins til að vinna að skapandi verkefnum eða byggja upp nýsköpunardrifið starf.“
Þar fái þátttakendur að sjá raunveruleg dæmi um fólk sem hafi byggt upp fyrirtæki, verkefni og starfsferil á landsbyggðinni. Um leið geti þingið veitt tengslanet, innblástur og aukið sjálfstraust til að halda eigin hugmyndum áfram.
„Fyrir marga getur eitt samtal eða ein kynning verið það sem þarf til að stíga næsta skref.“
Þema HönnunarÞings í ár er orka. Hugtakið er tekið bæði bókstaflega, með vísan til orkumála og stórra samfélagslegra áskorana, og í víðari merkingu um þann kraft sem þarf til að þróa hugmyndir og byggja upp samfélög.
Anna Lind segir þemað passa sérstaklega vel við það sem HönnunarÞing sé orðið.
„Annars vegar snýr það að þeim stóru samfélagslegu áskorunum sem við stöndum frammi fyrir, en hins vegar að þeirri mannlegu orku sem þarf til að skapa breytingar, þróa hugmyndir og byggja upp samfélög.“
Að hennar mati tekst þinginu að tengja þessa tvo heima saman. Þar sé rætt um framtíðarsýn, nýja tækni og stórar hugmyndir en um leið sé athyglinni beint að fólkinu sjálfu, sköpunarkraftinum, samstarfinu og hugrekkinu til að prófa nýjar leiðir.
„Það er í raun það sem HönnunarÞing er orðið að: vettvangur þar sem hugmyndir fá orku og fólk fær kraft til að hrinda þeim í framkvæmd.“