Blessað barnalán í VMA!

Frjósemi á Íslandi hefur minnkað umtalsvert á síðustu áratugum. Árið 1960 var frjósemin 4,2 börn á konu, ártug síðar var talan 3,1 barn, 1980 var talan 2,4 börn á konu, árið 2021 var talan 1,90 barn á konu og 2024 og 2025 var talan 1,56 barn á konu, lægsta frjósemistala á Íslandi í sögunni.
Ef horft er til fæðingadeildar Sjúkrahússins á Akureyri fæddust 389 börn á árinu 2025 og fækkaði um átta börn frá fyrra ári. En það sem af er þessu ári hefur orðið ánægjulegur viðsnúningur. Ríkisútvarpið greindi frá því 11. júní sl. að þá hefði 210. barnið fæðst á SAk, 56 fleiri börn höfðu þá fæðst en á sama tíma árið 2025 eða 36% fjölgun.
Starfsmenn VMA hafa ekki látið sitt eftir liggja í barneignum það sem af er þessu ári. Fimm starfsmenn hafa eignast börn frá ársbyrjun og var þeim fagnað í starfsmannakaffi í dag, á námsmatsdegi, og börnunum færðar gjafir.
Elstu menn muna ekki til þess að svo margir starfsmenn VMA hafi áður verið í fæðingarorlofi á sama tíma.
Börnin eru:
Björn Heiðar Björnsson f. 20. júlí 2026
Foreldrar: Björn Benedikt Björnsson, kennari starfsbrautargreina, og Heiða Björg Kristjánsdóttir
Óskírð Gunnarsdóttir f. 16. júlí 2026 (verður skírð nk. laugardag)
Foreldrar: Sigríður Diljá Vagnsdóttir íslenskukennari og Gunnar Theódór Úlfarsson
Eiríkur Atlas Atlason f. 13. júní 2026
Foreldrar: Atli Freyr Einarsson, kerfisstjóri og stærðfræðikennari, og Sóley Ásta Sigvaldadóttir
Matthildur Ýr Sverrisdóttir f. 16. janúar 2026
Foreldrar: Íris Arngrímsdóttir, kennari vélstjórnargreina, og Sverrir Már Sverrisson.
Elísabet Rut Sólveigardóttir f. 31. júlí 2026
Móðir: Sólveig Birna H. Elísabetardóttir, viðburðastjóri VMA
vma.is sagði frá