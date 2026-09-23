Valur Helgi Kristinsson ráðinn sem yfirlæknir og Arna Reynisdóttir sem aðstoðaryfirlæknir hjá HSN á Akureyri.
Valur þekkir HSN vel, en hann hefur starfað hjá heilsugæslunni á Akureyri frá árinu 2009, að undanskildu stuttu hléi árið 2024 þegar hann starfaði sem heimilis- og trúnaðarlæknir hjá Heilsuvernd.
Arna Reynisdóttir sérfræðingur í heimilislækningum hefur verið ráðin sem aðstoðaryfirlæknir hjá HSN á Akureyri. Arna hefur lokið tveimur árum í lyfjafræði frá Háskóla Íslands en ákvað þá að hefja nám í læknisfræði. Hún lauk námi í læknisfræði frá Debrecen í Ungverjalandi árið 2017 og flutti í kjölfarið heim til Akureyrar.
Hún varði sérnámsgrunnnámi (áður kandidatsnám) sínu á Sjúkrahúsinu á Akureyri og á HSN á Akureyri árin 2017 og 2018 og vann í kjölfarið í rúmt ár á bráðamóttöku Sjúkrahússins á Akureyri. Arna hefur starfað hjá HSN á Akureyri frá árinu 2020.
Þetta segir í tilkynningu frá HSN
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