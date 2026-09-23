Auður Ósk valin í landsliðshóp fyrir undankeppni EM

Auður Ósk Kristjánsdóttir, leikmaður Völsungs, hefur verið valin í U17 ára landslið Íslands sem tekur þátt í fyrri umferð undankeppni Evrópumótsins 2027 í Þýskalandi í október.
Margrét Magnúsdóttir landsliðsþjálfari hefur valið 20 leikmenn í hópinn. Ísland er í riðli með Tékklandi, Þýskalandi og Kasakstan og hefst keppnin 9. október þegar íslenska liðið mætir Tékkum. Þremur dögum síðar, 12. október, tekur við leikur gegn Þýskalandi og lokaleikurinn verður gegn Kasakstan 15. október.
Auður Ósk var einnig í U17 ára landsliðshópnum sem tók þátt í æfingamóti í Portúgal fyrr í september og lék þar stórt hlutverk með liðinu. Græni herinn, stuðningsmannasveit Völsungs, sagði hana hafa staðið sig þar með stakri prýði.
Vikublaðið ræddi við Auði Ósk fyrir skemmstu um landsliðsdrauminn og markmið hennar í knattspyrnunni. Þar sagði hún það vera stórt markmið að ná alla leið í A-landsliðið. Nýjasta landsliðsvalið er því enn eitt skrefið á þeirri vegferð.