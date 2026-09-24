Listasafnið á Akureyri Þrjár nýjar sýningar opnaðar

24. september, 2026 - 11:01 Margrét Þóra Þórsdóttir
Listasafnið á Akureyri Þrjár nýjar sýningar opnaðar
Listasafnið á Akureyri Þrjár nýjar sýningar opnaðar

Þrjár nýjar sýningar verða opnaðar í Listasafninu á Akureyri á laugardag, 26. september kl. 15. Þær eru Í skugga átaka sem er samsýning, Logi Bjarnason er með sýninguna Svartur blettur og loks sýning Berglindar Jónu Hlynsdóttur sem ber yfirskriftina 1/3 söngskemmtun, saumur, ló og þvottaleiðbeiningar. Sýningarnar standa til 10. janúar 2027.

Í skugga átaka

Rússneska innrásin í Úkraínu 24. febrúar 2022 markaði upphaf mikilla áfalla fyrir Evrópu. Á þessari sýningu eru stríðsátök skoðuð með augum listamanna frá ólíkum löndum, þar sem listin verður vettvangur fyrir reynslu, minningar og tilfinningar sem mótast í skugga átaka.

Verkin draga fram sársauka, ótta og þrá eftir friði, en sýna einnig hvernig stríð getur bæði sundrað og sameinað. Úkraínskir listamenn miðla sögum af sársauka, von og seiglu, á meðan íslenskir listamenn endurspegla flestir aðra upplifun.

Í skugga átaka

 

Svartur blettur

Í listsköpun Loga Bjarnasonar fjallar hann um náttúru Íslands á óhlutbundinn hátt, ásamt því að flétta saman samfélagstengda þætti. Verk hans eru unnin í ýmsa miðla, ýmist tvívíð eða þrívíð, jafnvel hvort tveggja. Logi lauk lauk BA-námi frá Listaháskóla Íslands 2008 og MA-námi frá Städelschule í Þýskalandi 2012.

Svartur blettur

 

1/3 söngskemmtun

Berglind Jóna Hlynsdóttir lauk BA-námi í myndlist frá Listaháskóla Íslands 2006 og MA frá Valand-listaháskólanum í Svíþjóð 2010. Hún stundar nú doktorsnám í listrannsóknum innan samstarfsverkefnis LHÍ, HÍ og Listasafns Íslands. Berglind hefur þróað aðferð við listsköpun sem felur í sér að draga fram tiltekna, falda þætti fyrirbæra, eins og staða, bygginga og hluta. Það felur í sér að hugsa um listaverk og rannsóknir sem ryksugur sem sjúga upp og móta það sem hún kallar skuggaefni.

Söngskemmtun

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