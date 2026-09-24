HönnunarÞingið „vítamínsprauta“ fyrir frumkvöðlateymin

Níu frumkvöðlateymi í háskólahraðlinum Snjallræði halda til Húsavíkur um helgina þar sem önnur vinnustofa hraðalsins fer fram samhliða HönnunarÞingi. Þetta er annað árið í röð sem Snjallræði tengir vinnustofu sína við þingið og segir Svava Björk Ólafsdóttir, nýsköpunarstjóri Háskólans á Akureyri, reynsluna frá síðasta ári hafa verið það góða að litla umræðu hafi þurft um hvort hópurinn sneri aftur.
Verkefnastjórar Snjallræðis, Oddur Sturluson, Svava Björk Ólafsdóttir og Ásgeir Jónsson.
Snjallræði er samstarfsverkefni Háskólans á Akureyri, Háskólans í Reykjavík og Háskóla Íslands og hefur frá upphafi verið lögð áhersla á að ein af fjórum vinnustofum hraðalsins fari fram á Norðurlandi.
Í fyrra féll vinnustofan saman við HönnunarÞing á Húsavík og segir Svava að þar hafi fljótt orðið ljóst að tækifæri fælist í að tengja verkefnin saman.
„Í stað þess að halda hefðbundna vinnustofu vildum við skapa aðeins stærri upplifun í kringum hana,“ segir hún.
Teymin fá þannig bæði tíma til að vinna markvisst að verkefnum sínum og tækifæri til að stíga út úr fundarherberginu, hitta fólk, stækka tengslanetið og sækja sér innblástur í dagskrá HönnunarÞings.
Snjallræði fór sömu leið í fyrra og segir Svava reynsluna hafa farið fram úr væntingum.
„Stemmningin í fyrra var eiginlega engu lík. Það er greinilega mjög skapandi fagfólk í brúnni á HönnunarÞingi og öll hátíðin var lifandi, spennandi og full af óvæntum upplifunum.“
Vinnunni hafi þó síður en svo verið slegið á frest. Teymin hafi unnið inni á vinnustofunni en farið þess á milli út í dagskrá þingsins, hitt fólk og sótt sér ný sjónarhorn.
Það sem kom mest á óvart hafi þó verið áhrifin á hópinn sjálfan.
„Teymin kynntust hvert öðru á allt annan hátt, tengslanetið stækkaði og hópurinn þéttist mjög á þessum tveimur dögum. Það er erfitt að búa slíkt til inni í hefðbundinni kennslustofu. Eftir þessa reynslu þurfti því ekki að ræða það lengi hvort við vildum koma aftur.“
Níu teymi taka þátt í Snjallræði í ár og þegar þau mæta til Húsavíkur hafa þau þegar unnið ítarlega með vandamálið sem þau vilja leysa og þann hóp sem lausnin á að þjóna.
Á Húsavík færist áherslan yfir á lausnina sjálfa.
Teymin vinna þessa tvo daga að því að móta hugmyndirnar betur, skoða hvernig lausnirnar eiga að virka og prófa hvort þær mæti raunverulegri þörf.
Svava segir áhersluna vera á hagnýta vinnu frekar en að frumkvöðlarnir loki sig af og þrói hugmyndir án samtals við hugsanlega notendur.
„Við viljum ekki að teymin sitji mánuðum saman og smíði eitthvað í tómarúmi og komist svo að því í lokin að enginn hafi beðið um það. Þau eiga að tala við fólk, prófa, fá viðbrögð og vera tilbúin að breyta hugmyndinni eftir því sem þau læra meira.“
Þar telur hún umhverfi HönnunarÞingsins geta skipt miklu máli.
„Nýsköpun verður sjaldnast til í tómarúmi. Hún verður til þegar ólíkt fólk hittist, sjónarhorn rekast saman og einhver spyr spurningar sem maður hafði ekki sjálfur hugsað út í.“
Eitt gott samtal geti opnað nýja leið, skapað tengingu eða orðið til þess að teymi endurskoði eitthvað sem áður var talið sjálfsagt.
Vinnustofan verður því ekki lokuð inni í fundarherbergi og tengsl við fólk og atvinnulíf á svæðinu eru meðvitaður hluti af ferðinni.
Háskólinn á Akureyri er í samstarfi við Hraðið og Þekkingarnet Þingeyinga, sem standa að skipulagi HönnunarÞings, og hafa dagskrárliðir verið valdir með það í huga að þeir geti nýst teymunum.
Þar á meðal verður viðburður sem Snjallræði stendur að ásamt Hraðinu og nefnist Orkupitch. Þar þurfa þátttakendur að spinna kynningu á hugmynd á hlaupahjóli, í kappi við tímann og án handrits.
„Það er bæði mjög skemmtilegt og furðu góð æfing í að útskýra hugmynd skýrt og hratt,“ segir Svava.
Teymin stefna einnig á Klúðurkvöld Driftar EA á föstudagskvöldinu auk fleiri dagskrárliða HönnunarÞings.
Almenningur mun ekki sjá verkefnin á hefðbundnum kynningarbásum. Hugmyndin er frekar að þátttakendur blandist inn í þingið, hitti fólk og segi frá verkefnum sínum í þeim samtölum sem verða til.
Og Orkupitchið mun líklega sjá til þess að einhver þeirra komist ekki alveg hjá sviðsljósinu.
„Ætli við skikkum þau svo ekki öll til að taka þátt í Orkupitchinu líka! Þar verður allavega lítið hægt að fela sig.“
Svava segist eiga erfitt með að velja eitt verkefni úr hópnum sem standi sérstaklega upp úr. Teymin séu ólík og hugmyndirnar sömuleiðis.
Hún viðurkennir þó „smá norðlenskan bias“. Heilt teymi úr Auðlindadeild Háskólans á Akureyri taki þátt í Snjallræði í ár, forritari í teyminu á bak við Rót sé búsettur á Akureyri og frumkvöðullinn á bak við AllergyID sömuleiðis.
Sem nýsköpunarstjóra HA þyki henni sérstaklega ánægjulegt að sjá fólk af svæðinu stíga fram með hugmyndir og nýta tækifærið til að þróa þær áfram.
Mikilvægast sé þó að teymin séu reiðubúin að breyta og þróa hugmyndir sínar eftir því sem ný þekking verður til.
Þegar hópurinn yfirgefur Húsavík á laugardag vonast Svava til að þátttakendurnir taki fleira með sér en það sem stendur á verkefnablöðunum.
„Fyrst og fremst vil ég að þau fari héðan með betri hugmynd en þau komu með. Að þau hafi lært eitthvað nýtt um lausnina sína, fengið ný sjónarhorn og kannski þurft að ögra einhverjum af eigin hugmyndum eða forsendum.“
Og mælikvarðinn á vel heppnaða helgi er kannski ekki flóknari en þetta:
„Ef þau fara heim á laugardeginum þreytt, með hausinn fullan af nýjum hugmyndum, nokkur ný símanúmer í símanum og enn meiri trú á því sem þau eru að byggja, þá held ég að við getum verið ansi sátt.“