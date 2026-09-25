Lykkjurnar liggja norður til Húsavíkur

25. september, 2026 - 07:00 Egill Páll Egilsson - egillpall@vikubladid.is
Prjónaviðburðir Nönnu Einarsdóttur (T.h.) og Thelmu Steimann hafa reynst svo eftirsóttir að færri ko…
Prjónaviðburðir Nönnu Einarsdóttur (T.h.) og Thelmu Steimann hafa reynst svo eftirsóttir að færri komast að en vilja. Næst er förinni heitið í prjónahelgi Húsavík

Prjónaáhugafólk víða að af landinu stefnir á Húsavík dagana 16.–18. október þegar prjónahelgin Lykkjur í leyfi fer fram á Fosshótel Húsavík. Aðstandendur helgarinnar segja áhuga á ferðalögum þar sem prjón og handverk eru í forgrunni hafa aukist verulega á síðustu árum og nú þegar er um helmingur sæta á Húsavíkurhelgina bókaður.

Það eru þær Nanna Einarsdóttir hjá Knittable og Thelma Steimann sem standa að prjónahelginni í samstarfi við Íslandshótel. Þær hafa áður haldið sambærilega viðburði á Reykjavíkursvæðinu en ákváðu að þessu sinni að færa sig norður fyrir heiðar.

„Við höfum haldið viðburði í Reykjavík og á suðvesturhorninu, en langaði til að færa okkur lengra út á land,“ segir Nanna.

Hún segir Norðurlandið hafa legið beinast við.

„Norðurlandið kallaði á okkur með sterku og líflegu prjónasamfélagi og Hótelið á Húsavík hentar sérlega vel fyrir prjónahóp, svo við höfðum augastað á því.“

Það hafi svo ekki skemmt fyrir að hægt sé að blanda fleiri góðum hlutum inn í helgina.

„Tilhugsunin um að geta farið saman í Sjóböðin skemmdi heldur ekki fyrir. Svo hefur alltaf verið gott veður á Húsavík þegar við höfum komið þangað, svo við reiknum auðvitað með að það haldi,“ segir Nanna létt í bragði.

Um helmingur sætanna þegar bókaður

Prjónahelgin stendur frá föstudegi til sunnudags og er hugsuð sem nokkurs konar helgarfrí þar sem þátttakendur geta lagt hversdaginn til hliðar, tekið með sér prjónana og varið helginni í góðum félagsskap.

Á dagskrá verður meðal annars sameiginleg prjónastund, kvölddagskrá og ferð í Sjóböðin.

Nanna segir bókanir á slíka viðburði gjarnan taka við sér þegar líður á haustið, en áhuginn á Húsavíkurhelginni sé þegar farinn að sýna sig.

„Bókanir eru oft rólegar þar til haustið kemur, en nú er um helmingur sætanna þegar bókaður.“

Fyrri prjónahelgi þeirra vakti töluverðan áhuga. Þá tóku yfir 50 manns þátt og seldist upp á viðburðinn á innan við viku.

Prjónaferðir sífellt algengari

Þótt prjónahelgin á Húsavík sé fyrst og fremst ætluð fólki sem búsett er hér á landi segir Nanna ferðalög tengd prjóni og handverki vera sívaxandi grein.

„Það er líklegt að þátttakendur verði aðallega fólk búsett á Íslandi, eins og hefur verið á viðburðum hjá okkur hingað til. Það er uppistaðan í fylgjendahópum okkar á samfélagsmiðlum og dagskráin er á íslensku.“

Hún segir þó stóran markað fyrir sams konar ferðir meðal erlendra ferðamanna. Þar yrðu áherslurnar að einhverju leyti aðrar og meiri áhersla lögð á íslenska prjónamenningu og handverk.

Nanna og Thelma segjast báðar hafa orðið greinilega varar við aukinn áhuga á ferðum þar sem handverk og prjón eru meginástæða ferðalagsins.

„Við sjáum sífellt fleiri prjónaferðir til útlanda, til dæmis Færeyja, Danmerkur og Lettlands, auk þess sem fleiri og fleiri prjónahelgar eru í boði hér innanlands. Margar þessara ferða og helga fyllast fljótt.“

Þær sjá sömu þróun meðal erlendra ferðamanna sem sækja Ísland heim.

„Við sjáum líka að margar skipulagðar ferðir fyrir ferðamenn sem hyggjast koma til Íslands árið 2027 eru þegar farnar að fyllast. Íslendingar sækja líka prjónahátíðir erlendis í auknum mæli og búa sér gjarnan til hópaferðir í kringum þær.“

„Eitthvað alveg einstakt“

Að mati Nönnu snýst aðdráttaraflið ekki eingöngu um prjónana sjálfa heldur líka um samfélagið sem myndast þegar fólk með sama áhugamál kemur saman.

„Það er eitthvað alveg einstakt við að fara í ferð sem er helguð áhugamálinu manns. Maður fær tækifæri til að slíta sig frá hversdeginum, gera það sem maður elskar alla helgina og hitta fólk með sama áhugamál.“

Ef veðurspár Nönnu ganga síðan eftir fá þátttakendur að auki norðlenska haustblíðuna með í kaupunum.

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