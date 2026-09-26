Hætta dagsektum á Auto

Heilbrigðisnefnd Eyjafjarðar hefur samþykkt að hætta álagningu dagsekta sem lagaðar voru á fyrirtækið Auto ehf Setbergi á Svalbarðsstönd. Fyrirtækið óskað eftir að álagðar dagsektir verði felldar niður og að frekari dagsektir verði ekki lagðar á vegna málsins. Félagið vísar til þess að unnið hafi verið að úrbótum á athafnasvæðinu í samræmi við fyrirliggjandi verkáætlun.
Fram kemur í bókun HNE að verulegur árangur hefur náðst við framkvæmd þeirra úrbóta sem krafist var. Nefndin telur hins vegar að ekki liggi enn fyrir fullnægjandi staðfesting á því að öllum úrbótum sé lokið og frestar því ákvörðun um niðurfellingu áfallinna og óinnheimtra dagsekta þar til staðfest er að úrbótum sé að fullu lokið. Nefndin felur starfsmönnum að fylgjast áfram með framvindu málsins og leggja fyrir næsta fund greinargerð um stöðu úrbóta ásamt tillögu um endanlega afgreiðslu málsins.