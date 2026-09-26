Vaxandi áhugi á uppbyggingu á Bakka

Áhugi fyrirtækja og fjárfesta á Bakka við Húsavík hefur farið vaxandi á undanförnum mánuðum. Sú þróun varð sérstaklega sýnileg á dögunum þegar kynnt voru áform um umfangsmikla uppbyggingu gagnavers á svæðinu, þar sem fyrirhuguð fjárfesting er metin á rúma 120 milljarða króna. Gagnaverið er þó aðeins eitt af nokkrum verkefnum sem nú eru til skoðunar á Bakka, en þar er meðal annars horft til landeldis, móbergsvinnslu, endurvinnslu á áli og framleiðslu rafeldsneytis.
Björn Gíslason, verkefnastjóri atvinnuuppbyggingar á Bakka, segir áhuga á svæðinu hafa aukist og að nokkur verkefni séu komin nær formlegum undirbúningi. Bakki sé jafnframt þegar búinn mörgum þeirra innviða sem þarf til að taka á móti nýrri starfsemi.
Hlutverk Björns felst fyrst og fremst í að styðja við uppbyggingu atvinnustarfsemi á Bakka, þróa og kynna svæðið fyrir fyrirtækjum og fjárfestum og samhæfa vinnu þeirra fjölmörgu aðila sem koma að verkefninu.
„Það felur meðal annars í sér samskipti við mögulega fjárfesta, orkufyrirtæki, stjórnvöld, sveitarfélagið og stofnanir þess,“ segir Björn.
Þróunarfélagið Grænn iðngarður á Bakka ehf. tók við keflinu af Eimi undir lok síðasta árs. Að sögn Björns hefur síðan verið unnið að því að byggja ofan á þá vinnu sem þegar hafði farið fram, meðal annars með frekari þróun skipulags og markaðssetningu svæðisins.
„Frá stofnun Græns iðngarðs á Bakka hefur megináherslan verið á að byggja upp sterkan grunn fyrir framtíðaruppbyggingu. Á síðustu mánuðum hefur áhugi á svæðinu verið að aukast og unnið hefur verið þétt með þeim verkefnum sem vilja skoða Bakka nánar.“
Björn segir að iðnaðarsvæðið sé að mörgu leyti tilbúið fyrir ný fyrirtæki. Þar séu skipulagðar iðnaðarlóðir, iðnaðarhöfn, tengingar og aðgangur að rafmagni.
„Við eigum í virkum samskiptum við fyrirtæki sem eru að meta svæðið sem mögulegan kost fyrir starfsemi sína. Sum þeirra eru komin á það stig að skoða nánar forsendur varðandi land, orku og aðra innviði.“
Undanfarin ár hafa átt sér stað fjölmörg samtöl við bæði innlend og erlend fyrirtæki og fjárfesta. Norðurþing hefur gert viljayfirlýsingar við nokkur verkefni á ólíkum sviðum.
„Þar er meðal annars um að ræða gagnaver, landeldi, vinnslu á móbergi, endurvinnslu á áli og framleiðslu rafeldsneytis,“ segir Björn.
Í fundargerð byggðarráðs kom nýlega fram að áfram væri unnið að áformum um álendurvinnslu á Bakka. Björn staðfestir að verkefnið tengist uppbyggingu Græna iðngarðsins og sé eitt þeirra verkefna sem sveitarfélagið hefur gert viljayfirlýsingu við.
„Verkefnið er nú í undirbúningsfasa og unnið er að hagkvæmniathugun á því.“
Þrátt fyrir að innviðir séu þegar að verulegu leyti til staðar eru ýmsir óvissuþættir sem geta haft áhrif á framvinduna. Að sögn Björns er aðgengi að nægri og samkeppnishæfri orku ein helsta forsenda þess að stór atvinnuverkefni geti orðið að veruleika.
„Áframhaldandi uppbygging innviða skiptir einnig miklu máli, bæði hvað varðar tengingar, hafnaraðstöðu og lóðaframboð. Þar að auki geta alþjóðlegar efnahagsaðstæður, aðgengi að fjármagni og breytingar á mörkuðum haft áhrif á ákvarðanir fjárfesta.“
Á næstu tólf mánuðum verður áherslan áfram lögð á að styðja við verkefnin sem nú eru í skoðun, ljúka nauðsynlegum undirbúningi og skipulagsvinnu og leita nýrra tækifæra.
„Við vonumst til að sjá fleiri verkefni færist af hugmyndastigi yfir í formlegan undirbúning og að hægt verði að taka ákvarðanir um næstu skref í einstökum fjárfestingum,“ segir Björn.
Ef áformin ganga eftir telur Björn að uppbyggingin geti haft veruleg jákvæð áhrif á Húsavík og Norðurþing til lengri tíma. Þar vegi þyngst ný störf og fjölbreyttara atvinnulíf, en áhrifin geti náð mun víðar.
„Búast má við auknum umsvifum hjá þjónustufyrirtækjum, verktökum og öðrum aðilum í nærumhverfinu. Aukin atvinnustarfsemi getur jafnframt styrkt tekjugrunn sveitarfélagsins og stuðlað að fjölbreyttari samfélagsþróun,“ segir Björn.
Markmiðið sé að byggja upp atvinnusvæði sem skapi verðmæti með sjálfbærum hætti og auki aðdráttarafl Húsavíkur og Norðurþings sem staðar til búsetu, atvinnu og fjárfestinga.