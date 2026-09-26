Vaxandi áhugi á uppbyggingu á Bakka

26. september, 2026 - 11:28 Egill Páll Egilsson - egillpall@vikubladid.is
Björn Gíslason ásamt Bergþóri Bjarnasyni sveitarstjóra Norðurþings þegar sá fyrrnefndi var ráðinn.
Björn Gíslason ásamt Bergþóri Bjarnasyni sveitarstjóra Norðurþings þegar sá fyrrnefndi var ráðinn.

Áhugi fyrirtækja og fjárfesta á Bakka við Húsavík hefur farið vaxandi á undanförnum mánuðum. Sú þróun varð sérstaklega sýnileg á dögunum þegar kynnt voru áform um umfangsmikla uppbyggingu gagnavers á svæðinu, þar sem fyrirhuguð fjárfesting er metin á rúma 120 milljarða króna. Gagnaverið er þó aðeins eitt af nokkrum verkefnum sem nú eru til skoðunar á Bakka, en þar er meðal annars horft til landeldis, móbergsvinnslu, endurvinnslu á áli og framleiðslu rafeldsneytis.

 

 

Björn Gíslason, verkefnastjóri atvinnuuppbyggingar á Bakka, segir áhuga á svæðinu hafa aukist og að nokkur verkefni séu komin nær formlegum undirbúningi. Bakki sé jafnframt þegar búinn mörgum þeirra innviða sem þarf til að taka á móti nýrri starfsemi.

Hlutverk Björns felst fyrst og fremst í að styðja við uppbyggingu atvinnustarfsemi á Bakka, þróa og kynna svæðið fyrir fyrirtækjum og fjárfestum og samhæfa vinnu þeirra fjölmörgu aðila sem koma að verkefninu.

„Það felur meðal annars í sér samskipti við mögulega fjárfesta, orkufyrirtæki, stjórnvöld, sveitarfélagið og stofnanir þess,“ segir Björn.

Byggt áfram á vinnu Eims

Þróunarfélagið Grænn iðngarður á Bakka ehf. tók við keflinu af Eimi undir lok síðasta árs. Að sögn Björns hefur síðan verið unnið að því að byggja ofan á þá vinnu sem þegar hafði farið fram, meðal annars með frekari þróun skipulags og markaðssetningu svæðisins.

„Frá stofnun Græns iðngarðs á Bakka hefur megináherslan verið á að byggja upp sterkan grunn fyrir framtíðaruppbyggingu. Á síðustu mánuðum hefur áhugi á svæðinu verið að aukast og unnið hefur verið þétt með þeim verkefnum sem vilja skoða Bakka nánar.“

Björn segir að iðnaðarsvæðið sé að mörgu leyti tilbúið fyrir ný fyrirtæki. Þar séu skipulagðar iðnaðarlóðir, iðnaðarhöfn, tengingar og aðgangur að rafmagni.

„Við eigum í virkum samskiptum við fyrirtæki sem eru að meta svæðið sem mögulegan kost fyrir starfsemi sína. Sum þeirra eru komin á það stig að skoða nánar forsendur varðandi land, orku og aðra innviði.“

Álendurvinnsla í hagkvæmniathugun

Undanfarin ár hafa átt sér stað fjölmörg samtöl við bæði innlend og erlend fyrirtæki og fjárfesta. Norðurþing hefur gert viljayfirlýsingar við nokkur verkefni á ólíkum sviðum.

„Þar er meðal annars um að ræða gagnaver, landeldi, vinnslu á móbergi, endurvinnslu á áli og framleiðslu rafeldsneytis,“ segir Björn.

Í fundargerð byggðarráðs kom nýlega fram að áfram væri unnið að áformum um álendurvinnslu á Bakka. Björn staðfestir að verkefnið tengist uppbyggingu Græna iðngarðsins og sé eitt þeirra verkefna sem sveitarfélagið hefur gert viljayfirlýsingu við.

„Verkefnið er nú í undirbúningsfasa og unnið er að hagkvæmniathugun á því.“

Orkan lykilforsenda

Þrátt fyrir að innviðir séu þegar að verulegu leyti til staðar eru ýmsir óvissuþættir sem geta haft áhrif á framvinduna. Að sögn Björns er aðgengi að nægri og samkeppnishæfri orku ein helsta forsenda þess að stór atvinnuverkefni geti orðið að veruleika.

„Áframhaldandi uppbygging innviða skiptir einnig miklu máli, bæði hvað varðar tengingar, hafnaraðstöðu og lóðaframboð. Þar að auki geta alþjóðlegar efnahagsaðstæður, aðgengi að fjármagni og breytingar á mörkuðum haft áhrif á ákvarðanir fjárfesta.“

Á næstu tólf mánuðum verður áherslan áfram lögð á að styðja við verkefnin sem nú eru í skoðun, ljúka nauðsynlegum undirbúningi og skipulagsvinnu og leita nýrra tækifæra.

„Við vonumst til að sjá fleiri verkefni færist af hugmyndastigi yfir í formlegan undirbúning og að hægt verði að taka ákvarðanir um næstu skref í einstökum fjárfestingum,“ segir Björn.

Gæti fjölgað störfum og styrkt tekjugrunninn

Ef áformin ganga eftir telur Björn að uppbyggingin geti haft veruleg jákvæð áhrif á Húsavík og Norðurþing til lengri tíma. Þar vegi þyngst ný störf og fjölbreyttara atvinnulíf, en áhrifin geti náð mun víðar.

„Búast má við auknum umsvifum hjá þjónustufyrirtækjum, verktökum og öðrum aðilum í nærumhverfinu. Aukin atvinnustarfsemi getur jafnframt styrkt tekjugrunn sveitarfélagsins og stuðlað að fjölbreyttari samfélagsþróun,“ segir Björn.

Markmiðið sé að byggja upp atvinnusvæði sem skapi verðmæti með sjálfbærum hætti og auki aðdráttarafl Húsavíkur og Norðurþings sem staðar til búsetu, atvinnu og fjárfestinga.

 

 

Til baka

Nýjast

  • Vaxandi áhugi á uppbyggingu á Bakka

    • 26.09.2026
    - Fleiri verkefni færast nær formlegum undirbúningi

  • Fjarheilbrigðisþjónusta: Þátttakendur upplifðu aukið öryggi og betra aðgengi þrátt fyrir færri komur og símtöl

    • 25.09.2026
    Rannsókn á fjarheilbrigðisþjónustu fyrir fólk með sykursýki 2, sem unnin var á Sjúkrahúsinu á Akureyri, sýnir að tæknin getur bætt aðgengi og aukið öryggistilfinningu sjúklinga. Á fimm mánaða tímabili fækkaði komum á göngudeild úr ellefu í tvær og símtölum til hjúkrunarfræðinga úr fjörtíu og sex í ellefu. Niðurstöðurnar voru kynntar á Vísindadegi SAk í gær og sagt er frá þeim á sak.is .

  • Lykkjurnar liggja norður til Húsavíkur

    • 25.09.2026
    Handverksferðalög eru að sækja í sig veðrið

  • HönnunarÞingið „vítamínsprauta“ fyrir frumkvöðlateymin

    • 24.09.2026
    Níu frumkvöðlateymi í háskólahraðlinum Snjallræði halda til Húsavíkur um helgina þar sem önnur vinnustofa hraðalsins fer fram samhliða HönnunarÞingi. Þetta er annað árið í röð sem Snjallræði tengir vinnustofu sína við þingið og segir Svava Björk Ólafsdóttir, nýsköpunarstjóri Háskólans á Akureyri, reynsluna frá síðasta ári hafa verið það góða að litla umræðu hafi þurft um hvort hópurinn sneri aftur.

  • Skólastarfið

    • 24.09.2026
    Á Akureyri eru starfandi 7 grunnskólar og þar til viðbótar eru skólar í Hrísey og Grímsey að ógleymdum gullmola Akureyrar, Hlíðarskóla. Í þessum skólum er sífellt verið að vinna að verkefnum sem efla nemendur í alls kyns hæfni. Þeir nemendur sem eru góðir í stærðfræði fá víða tækifæri til að aðstoða aðra nemendur og verða þá um leið betri í stærðfræði. Þegar nemendur aðstoða hvern annan þá verða þeir ekki bara betri í viðkomandi fagi heldur efla þeir margt annað sem erfitt er að mæla, svo sem samvinnu, forystuhlutverk, umhyggju, umburðarlyndi og fleira.

  • Bjartsýnn á að viðunandi lausn finnist

    • 24.09.2026
    „Ég er bjartsýnn að það náist fín lending í þessu máli sem aðilar geti sætt sig við,“ segir Arnar Friðriksson framkvæmdastjóri Norlandair. Félagið átti lægra boðið af tveimur í áætlunarflug frá Akureyri til Vopnafjarðar og Þórshafnar sem boðið var út á liðnu sumri. Einnig var flug milli Akureyrar og Grímseyjar boðið út í sama pakka.

  • Listasafnið á Akureyri Þrjár nýjar sýningar opnaðar

    • 24.09.2026
    Þrjár nýjar sýningar verða opnaðar í Listasafninu á Akureyri á laugardag, 26. september kl. 15. Þær eru Í skugga átaka sem er samsýning, Logi Bjarnason er með sýninguna Svartur blettur og loks sýning Berglindar Jónu Hlynsdóttur sem ber yfirskriftina 1/3 söngskemmtun, saumur, ló og þvottaleiðbeiningar. Sýningarnar standa til 10. janúar 2027.

  • Auður Ósk valin í landsliðshóp fyrir undankeppni EM

    • 23.09.2026
    Hún er nýkomin heim af æfingamóti í Portúgal með landsliðinu

  • Grunur um efnaleka í Hnýfli

    • 23.09.2026
    Í kjölfar gruns um efnaleka í fiskvinnslunni, Hnýfli, á Óseyri hafa 4 starfsmenn fiskvinnslunnar, leitað aðhlynningar á sjúkrahúsinu á Akureyri. Grunur leikur á að um klórgasleka sé að ræða en slökkvilið vinnur að því að staðfesta það. Slökkvilið og lögregla eru enn á vettvangi. Lokanir eru enn í gildi og áfram biðlað til fólks að halda sig fjarri Óseyri.
Sjá meira