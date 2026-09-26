Mikilvægt að tryggja stöðugleika og verja kaupmátt heimila

Akureyrarbær hefur þegar gripið til ýmissa aðgerða, meðal annars með áherslu á hóflegar gjaldskrár og frestun innheimtu gatnagerðargjalda segir í bókun bæjarráðs en þrjú félög, VR, LÍV og RSÍ sendu Akureyrarbæ og fleiri sveitarfélögum í landinu erindi vegna gjaldskrárhækkana í tengslum við kjarasamninga. Einnig var óskað eftir upplýsingum um hvað þau væru tilbúinn að leggja af mörkum til að ná verðbólgu og vöxtum niður.
Bæjarráð tekur undir mikilvægi þess að ríki, sveitarfélög og aðilar vinnumarkaðarins leggi sitt af mörkum til að styðja við efnahagslegan stöðugleika og verja kaupmátt heimila. Auk hóflegrar gjaldskrár og frestun innheimtu gatnagerðargjalda verður fyrirhuguð hækkun launa bæjarfulltrúa og bæjarstjóra fryst.
Í húsnæðismálum er unnið að auknu lóðaframboði, stutt við uppbyggingu óhagnaðardrifins húsnæðis og jafnframt er verið að skoða að bjóða út lóðir sérstaklega fyrir hagkvæmt húsnæði fyrir fyrstu kaupendur.
Unnið hefur verið markvisst að fjölgun leikskólaplássa og í ágúst höfðu öll 12 mánaða börn sem sótt hafði verið um fyrir fengið pláss.