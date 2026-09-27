Leikfélag Hörgdæla setur upp Hárið Hlökkum til að takast á við verkefnið

27. september, 2026 - 13:56 Margrét Þóra Þórsdóttir
Leikfélag Hörgdæla setur upp Hárið Hlökkum til að takast á við verkefnið

Leikfélag Hörgdæla ræðst í það stórvirki að setja upp söngleikinn Hárið á komandi leikári. Áætluð frumsýning er 18. febrúar 2027 og sýnt verður á Melum í Hörgársveit. Pétur Guðjónsson verður leikstjóri sýningarinnar en hann hefur áður unnið með félaginu þegar hann setti upp leikritið Í fylgd með fullorðnum árið 2022. Það naut mikilla vinsælda. Fyrirhugað er að hafa opnar prufur í byrjun október og hvetur félagið áhugasama að fylgjast með á facebooksíðu félagsins þegar nær dregur.

Hárið er kraftmikil sýning sem fagnar lífinu, frelsinu og jafnréttinu. Söngleikurinn fjallar um hóp pólitískt virkra hippa með sítt hár sem lifa frjálslegu lífi í New York borg á öld Vatnsberans og berjast gegn herkvaðningu í Víetnamstríðið. Hópurinn reynir að samræma ungt líf sitt, ástir og kynlífsbyltinguna við uppreisnina gegn stríðinu, íhaldsama foreldra og samfélag. Verkið braut blaði í sögu tónlistarleikhússins með því að skilgreina tegundina „rokksöngleik“ og nota leikhóp þar sem fólk af ólíkum kynþáttum kom saman.

Söngleikurinn Hárið er kominn vel til ára sinna en hann var frumsýndur í New York árið 1967 og um áratug síðar var gerð bíómynd sem fór sigurför um heiminn. Tónlistin er vel þekkt og flestir ættu að kannast við lög eins og Að eilífu, Blikandi stjörnur og Frank Mills en það eru í allt um 20 lög í sýningunni.

30 ára afmæli fram undan

„Við hlökkum mikið til að takast á við þetta verkefni. Leikfélag Hörgdæla fagnar 30 ára afmæli árið 2027 og það má segja að með þessu verki séum við að ,,kikkstarta" mikilli afmælisvertíð því fyrsta sýning sem sett var á svið í Hörgárdalnum var árið 1928 og því erum við að halda upp á 100 ára afmæli leiklistar í Hörgársveit í beinu framhaldi af 30 ára afmæli Leikfélags Hörgdæla“ segir Fanney Valsdóttir formaður Leikfélags Hörgdæla.

Pétur Guðjónsson verður leikstjóri sýningarinnar.

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