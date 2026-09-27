Ásýnd hjá Skútabergi á Moldhaugnahálsi enn óviðunandi

27. september, 2026 - 14:01 Margrét Þóra Þórsdóttir
Enn vantar uppá að staða mála hjá Skútabergi á Moldhaugnahálsi sé ásættanleg
Enn vantar uppá að staða mála hjá Skútabergi á Moldhaugnahálsi sé ásættanleg

Ásýnd svæðis Skútabergs á Moldhaugnahálsi er enn óviðunandi að mati Heilbrigðiseftirlits Norðurlands eystra.

Fram kemur í bókun nefndarinnar að þrátt fyrir að vinna við að flytja vinnubúðaeiningar, gáma og aðra lausa muni inn á nýtt geymslusvæði sé hafin eru slíkir hlutir enn áberandi og vel sýnilegir frá þjóðvegi og ásýnd svæðisins því enn óviðunandi. Heilbrigðisnefnd leggur þunga áherslu á að vinnu við tiltekt á svæðinu verði hraðað verulega.

Minnir nefndi á að hún hafi fyrr á árinu veitt fyrirtækinu frest til 1. ágúst 2026 til að ljúka umræddum úrbótum. Nefndin krefst þess að fyrir 1. október 2026 liggi fyrir skrifleg og tímasett úrbótaáætlun um tiltekt á svæðinu og flutning gáma, vinnubúðaeininga og annarra lausamuna inn á geymslusvæðið. Jafnframt skal fyrir sama tíma hafa orðið verulegar og sýnilegar umbætur á ásýnd svæðisins, einkum hvað varðar þá lausamuni sem sýnilegir eru frá þjóðvegi.

Að mati nefndarinnar hefur sá frestur sem áður var veittur ekki skilað fullnægjandi úrbótum. Verði ekki orðið við framangreindum kröfum innan tilgreinds frests mun nefndin taka til ákvörðunar beitingu þvingunarúrræða, þar á meðal álagningu dagsekta.

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