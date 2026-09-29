Þór og KA og ÞórKA

Í sumar hafa öll þrjú knattspyrnufélög bæjarins verið í efstu deild, Þór og KA hjá körlum og Þór/KA hjá konunum.
Gengi þessara þriggja liða hefur verið svipað, öll þrjú eru í botnbaráttu eftir að deildunum var skipt upp i efri og neðri hluta.
Margir hafa gagnrýnt þessa skiptingu en sama hvað hver segir þá eru mjög mikil spenna í fallbaráttunni bæði kvenna og karlamegin.
Þór er í fallsæti eins og staðan er núna fyrir landsleikjapásuna tveimur stigum frá KA sem er í síðasta örugga sætinu. Það þarf eitthvað mikið að gerast og öll vötn falla til Dýrafjarðar til þess að bæði lið bjargi sér. Það er hinn sári sannleikur að annað hvort KA eða Þór falla að öllum líkindum. Tölfræðilegur möguleiki er á að FH fari niður með ÍBV.
Þór/KA er einu stigi fyrir ofan fallsæti og geta með hagstæðum úrslitum bjargað sér með sigri á Fram í sínum síðasta heimaleik föstudaginn 25. sept. Þá þurfa Víkingur og Valur að gera jafntefli og fara þá bæði niður í lengjudeild kvenna.
Hvernig stendur á því að öll liðin frá Akureyri eru í þessari stöðu?
Sjálfsagt er engin ein skýring á þessu gengi. Ef maður lítur á þjálfarana þá er þar gífurleg reynsla og metnaður. Allir þrír, Aðalsteinn þjálfari Þórs/KA, Hallgrímur þjálfari KA og Sigurður þjálfari Þórs hafa marga fjöruna sopið og náð góðum árangri á sínum þjálfaraferli. Það er því varla við þá að sakast.
Öll þrjú liðin hafa verið að gefa ungum iðkendum mínútur inni á vellinum sem verður mikilvægt þegar frá líður. Það þarf að gefa iðkendum félaganna í gegnum árin ástæðu til að halda áfram og það er t.d. gert með því að sýna þeim að möguleiki á að spila fyrir meistaraflokk síns liðs er í boði. Félög eru misdugleg við þetta og kemur það í bakið á þeim seinna sem treysta alfarið á eldri og aðkeypta leikmenn.
Eins og önnur félög í efstu deild hafa þessi þrjú styrkt lið sín með innlendum og erlendum leikmönnum sem hafa komið misvel inn í liðin og skilað mismiklu til stigasöfnunar.
Þórsarar voru mjög óheppnir að missa kantmanninn Atanga í fyrsta heimaleik í meiðsli sem hafa haldið honum frá fótbolta í sumar. Hann lofaði mjög góðu. Aðrir sem hafa komið til Þórs hafa verið upp og ofan, flestir hafa styrkt liðið.
KA menn hafa fengið til sín marga mjög góða leikmenn sem áttu að styrkja liðið sem var í brasi. Þeir hafa ekki alveg staðið undir nafni það sem af er en virðast vera að komast í gang eftir að Eiður Smári bættist við þjálfarateymið með sína áratuga af fótbolta í farteskinu. Hann hefur bætt Hadda upp og öfugt. Í kjölfarið hefur leikur liðsins batnað verulega og sóknarleikurinn sem hefði að öllu óbreyttu átt að vera aðall liðsins í sumar er að taka við sér og skila af sér mörkum.
Þór/KA fékk Örnu Sif til baka auk nokkurra erlendra leikmanna fyrir sumarið. Arna hefur svo sannarlega staðið undir væntingum enda ein albesta knattspyrnukona landsins undanfarin ár. Aðrar sem Þór/KA fékk hafa verið mistækar en staðið sig vel megnið af tímabilinu.
Þannig að mannskapur liðanna hefur verið til staðar en í fótbolta þarf aðeins meira en mannskap og góðan þjálfara. Það þarf þennan meðbyr sem kemur með góðu gengi. Gott gengi þessara liða okkar hér fyrir norðan hefur ekki náð neinu flugi að ráði nema undir lokin hjá Völsungi sem sýndi að ekkert er búið fyrr en það er búið. Frábær lokasprettur Völsungs í karlaboltanum og frábært sumar hjá kvennaliðinu sem var ekki svipur hjá sjón í vor gefur ákveðin fyrirheit.
Ef, og ef-ið er risastórt, liðunum þremur sem eru að berjast á botninum gengur allt í haginn í lokaleikjunum þá sjáum við vonandi þrjú lið áfram í Bestu deildinni næsta sumar. Það væri algjör synd að missa af innbyrðis leikjum Þórs og KA eftir að hafa fengið að sjá umgjörðina í þrígang í sumar. Þórsarar, KA menn og konur og ÞÓR/KA fólk, drífið ykkur á völlinn og gerið það sem þið getið til að halda velli í haust!
FH, nú þurfið þið að gera í brók á meðan Þór og KA hysja þær upp um sig. Þannig myndu allir vinna. Akureyringar fengju aftur bæjarslag og Hafnfirðingar fengju líka bæjarslag þar sem Haukar og FH væru þá í lengjudeildinni. FH -ingar eru örugglega ólmir í þannig atburð, rétt eins og Haukamenn.
Tökum því höndum saman við Hafnfirðinga og fjölgum innbyrðis leikjum liða í sama bæjarfélagi.