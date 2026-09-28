Landsbyggðin skapar verðmætin – nú þarf arðurinn að skila sér heim

70 fulltrúar, frá níu af ellefu stéttarfélögum á Norðurlandi sátu 39. þing Alþýðusambands Norðurlands sem fram fór á Illugastöðum í Fnjóskadal 24. og 25. september sl. Mynd Eining Iðja
39. þing Alþýðusambands Norðurlands skorar á stjórnvöld að standa vörð um landsbyggðina, sem er ein af hornsteinum íslensks efnahagslífs.
Fyrir liggur að hinar dreifðu byggðir landsins skapa stóran hluta gjaldeyristekna þjóðarinnar, ekki síst með framleiðslu og útflutningi. Gjaldeyristekjur, sem þannig verða til, standa að mestu undir velferðarkerfi Íslendinga.
39. þing Alþýðusambands Norðurlands krefst þess að eðlilegur hlutur af þeim verðmætum sem landsbyggðin skapar skili sér aftur heim í hérað. Sambandið telur óásættanlegt með öllu að á sama tíma og mikil verðmætasköpun verður til á landsbyggðinni blæði henni út.
Áherslur þingsins eru eftirfarandi:
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AN bendir á að heilbrigðisþjónusta á Íslandi á að vera öllum aðgengileg og óháð búsetu. Gera þarf íbúum landsbyggðarinnar betur kleift að sækja heilbrigðisþjónustu í heimabyggð með því að styrkja rekstrargrundvöll heilbrigðisstofnana með öllum tiltækum ráðum.
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AN vill jafna aðgengi að heilbrigðisþjónustu óháð búsetu og efnahag með stórauknum framlögum vegna ferða- og dvalarkostnaðar sjúklinga sem þurfa á heilbrigðisþjónustu að halda fjarri heimabyggð. Jafnframt verði komið til móts við aðstandendur sem þurfa að fylgja sjúklingum með þátttöku í kostnaði þeirra. Þá er brýnt að tryggja aðgengilegt húsnæði fyrir sjúklinga og aðstandendur þeirra sem þurfa að dvelja í nánd við heilbrigðisstofnanir af heilsufarslegum ástæðum, fjarri heimabyggð.
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AN telur mikilvægt að staðið verði við viðhald og uppbyggingu samgöngu-mannvirkja s.s. vega, flugvalla og annarra samgangna á sjó og á landi. Góðar samgöngur eru forsendur þess að byggð og gott mannlíf þrífist sem víðast um landið.
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AN hafnar með öllu áformum stjórnvalda um að selja flugstöðina á Húsavíkurflugvelli til að bjarga fjárlagagatinu. Þess í stað verði staðið við fjárveitingar til venjulegs viðhalds flugvallarins sem skorið hefur verið niður markvist á undanförnum árum. Í dag liggja húseignir á flugvellinum undir miklum skemmdum vegna aðgerðarleysis stjórnvalda.
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AN hvetur til þess að aukið fjármagn verði sett til eflingar félagslegrar þjónustu og atvinnuuppbyggingar í hinum dreifðu byggðum landsins.
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AN leggur mikið upp úr því að aðgengi fólks að menntun verði jafnað, ekki síst á framhalds- og háskólastigi.
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AN vill tryggja aðgengi landsbyggðarinnar að verslun, opinberri þjónustu, fjarskiptum og raforku á viðráðanlegu verði til húshitunar á köldum svæðum sem og til atvinnurekstrar. Kallað er eftir því að allir landsmenn sitji við sama borð hvað auðlindirnar varðar og greiði sambærilegt verð fyrir rafmagn, heitt og kalt vatn sem og aðra orkugjafa.
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AN kallar eftir því að hvatar verði innleiddir til að fyrirtæki staðsetji starfsemi, nýsköpun og framleiðslu á landsbyggðinni, t.d. með breytingu á tryggingagjaldi, flutningskostnaði, kílómetragjaldi eða félagslegum tilfærslum eftir svæðum.
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AN hvetur til þess að ríkisstofnunum verði fjölgað enn frekar á landsbyggðinni með flutningi frá höfuðborgarsvæðinu út á land.
39. þing Alþýðusambands Norðurlands telur það vera grundvallaratriði að íbúar landsbyggðarinnar njóti sömu lífsgæða og tækifæra og íbúar á höfuðborgarsvæðinu. Jafnvægi í byggðaþróun er forsenda samstöðu og samfélagslegrar sáttar í landinu. Hvað það varðar verða stjórnvöld á hverjum tíma að hafa í huga að almennar skattkerfisbreytingar og álögur mega ekki bitna sérstaklega á íbúum landsbyggðarinnar umfram þá sem búa á höfuðborgarsvæðinu.
39. þing Alþýðusambands Norðurlands minnir á að án sterkrar landsbyggðar veikist bæði efnahagslegt og menningarlegt sjálfstæði þjóðarinnar. Stjórnvöld verða því að tryggja að arðurinn af auðlindum og útflutningi nýtist öllum landsmönnum, ekki síst þeim samfélögum sem skapa verðmætin í byggðalögum víða um land. Við annað verður aldrei unað enda markmið AN að tryggja að áherslur sambandsins nái fram að ganga, þjóðarbúinu og þeim sem byggja Ísland til hagsældar, burt séð frá búsetu og/eða efnahag.
Kallað er eftir byggðastefnu frá stjórnvöldum sem endurspegli áherslur 39. þings Alþýðusambands Norðurlands.
Frá þessu segir í tilkynningu