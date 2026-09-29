Listrænar og menningartengdar hafrannsóknir í Hvalasafninu á Húsavík

29. september, 2026 - 15:50 Egill Páll Egilsson - egillpall@vikubladid.is
Listrænar og menningartengdar hafrannsóknir í Hvalasafninu á Húsavík

Það verður mikið um að vera næstu helgi á Hvalasafninu og Stéttinni á Húsavík. Laugardaginn 3. október klukkan 17 opnar samsýningin Undir þar sem sjá má listrænan afrakstur hafrannsóknarleiðangra í kringum jarðhitasvæði Norður-Atlantshafshryggsins. Unnið er með myndskeið neðansjávarvélmennis af hafsbotni sem ekki hefur verið myndaður áður, sýni úr setlögum og sjó, leifar lífvera, fundna steina og rusl frá mannskepnunni – og einnig hraun og hverahljóð af landi.

Viðhorf til kræklingaræktar og þara eru svo meðal fjölbreyttra umræðuefna á málþinginu Blátt samstarf sem haldið er í kjölfarið, 4.-5. október. Þar gefur lista- og fræðafólk víðs vegar að úr heiminum og úr mismunandi faggreinum innsýn í menningartengdar sjávarrannsóknir með áherslu á samfélagsverkefni tengd hafinu.

Listsýning með áherslu á hafrannsóknir

Fimm listamenn frá Íslandi, Eistlandi og Danmörku taka þátt í sýningunni Undir og er hún hluti af norræna rannsóknarverkefninu Öfgar/Extremes. Sýningin tekst á við áleitnar spurningar sem vöknuðu í þessum rannsóknarleiðöngrum: um merkingu framandi staða og aðstæðna er okkur virðast öfgafullar; um þau efnislegu og óefnislegu áhrif sem slíkir staðir hafa á okkur mennina; og einnig um meðvituð og ómeðvituð áhrif mannsins, líka á stöðum sem hann þekkir ekki og eru enn yfirleitt utan seilingar. Við stöndum frammi fyrir framtíð þar sem aðstæður hér á jörðu verða æ öfgafyllri hvað varðar lífsskilyrði okkar manna og flestra annarra lífvera. Í því samhengi verður landslag á mörkum hins lífvænlega sérlega mikilvægt er við leitumst við að skynja og ímynda okkur það sem er utan mannlegrar þekkingar og stjórnar. Samstarf listafólks og vísindamanna skapar nýjar leiðir til að beina athygli að þeim öfgafullu öflum sem eru að verki á hafsbotni við Norður-Atlantshafshrygginn; að umhverfi sem annars er flestum óaðgengilegt. En ekki síður að þeim öflum sem eru að verki þegar kemur að sambandi manns og annarrar náttúru. Hvers eðlis er það samband og hver er ábyrgð okkar?

Listamenn: Þorgerður Ólafsdóttir, John Grzinich, Hekla Dögg Jónsdóttir, Gry Bagøien, Angela Snæfellsjökuls Rawlings

Sýningarstjórar: Auður Aðalsteinsdóttir, Michael Kjær

Nánar um sýninguna

Nánar um verkefnið Öfgar

 

Alþjóðleg ráðstefna í anda blárra hugvísinda

Fræðasviðið sem kennt er við blá hugvísindi beinir sjónum að mikilvægi hafsins fyrir menningu okkar, sögu og lífsviðurværi. Þannig má auka skilning okkar á – og efla tengslin við – þennan mikilvæga (ef til vill mikilvægasta) hluta af vistkerfi Jarðar. Megináhersla ráðstefnunnar er á listræna tjáningu, fagurfræði og samfélagsverkefni sem tengjast hafinu og annarri náttúru. Markmiðið er að efla þverfaglegt norrænt samstarf byggt á bláum hugvísindum sem vaxandi rannsóknarsviði þar sem menningarrannsóknir tengdar hafinu eru á margvíslegan hátt tengdar rannsóknum á sviði líffræði og öðrum raunvísindum. Á tímum margþættrar umhverfisvár er slík viðurkenning á flóknum tengslum menningar og náttúru bæði óhjákvæmileg og lífsnauðsynleg.

Ráðstefnan fer fram á ensku. Hún er skipulögð af Rannsóknasetrum HÍ í Þingeyjarsveit og á Húsavík í samstarfi við Hvalasafnið á Húsavík.

Dagskrá ráðstefnunnar

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