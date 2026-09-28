Ráðherra ítrekar mikilvægi norðurslóðastofnana og þekkingarsamfélagsins á Akureyri

28. september, 2026 - 15:19 Háskólinn á Akureyri
Myndir Hilmar Friðjonsson
Myndir Hilmar Friðjonsson

Nýr samstarfssamningur Norðurslóðanetsins og utanríkisráðuneytisins eflir enn frekar Norðurslóðamiðstöð Íslands.

Á dögunum heimsótti Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra Borgir þar sem endurnýjaður samstarfssamningur Norðurslóðanetsins og utanríkisráðuneytisins var undirritaður við hátíðlega athöfn.

Samninginn undirrituðu Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra og Embla Eir Oddsdóttir, forstöðumaður Norðurslóðanetsins. Elín Díanna Gunnarsdóttir, aðstoðarrektor Háskólans á Akureyri, og Hlynur Guðjónsson, deildarstjóri norðurslóðadeildar í utanríkisráðuneytinu og aðalfulltrúi Íslands í embættismannanefnd Norðurskautsráðsins, voru jafnframt viðstödd.

Við undirritun

Eflir Norðurslóðamiðstöð Íslands á Akureyri

Stofnun Vilhjálms Stefánssonar og Háskólinn á Akureyri hafa átt í nánu samstarfi við Norðurslóðanetið um árabil. Endurnýjaður samstarfssamningur Norðurslóðanetsins við utanríkisráðuneytið eflir norðurslóðamiðstöðina á háskólasvæði Háskólans enn frekar. Eitt af fjórum megin áherslusviðum nýja samstarfssamningsins snýr að áframhaldandi þróun þeirrar miðstöðvar norðurslóðamála á Íslandi sem myndast hefur á Akureyri, í samstarfi við áhugasama aðila af landinu öllu, samkvæmt norðurslóðastefnu Íslands.

Í tilefni undirritunarinnar bauð Norðurslóðanetið til móttöku fyrir hagaðila og samstarfsaðila á sviði norðurslóðamála í anddyrinu á Borgum. Utanríkisráðherra ávarpaði gesti og ítrekaði í erindi sínu mikilvægi Norðurslóðanetsins, sem og öflugs samstarfs og þekkingaruppbyggingar í málefnum norðurslóða, sem nú eru í brennidepli á alþjóðavettvangi. Ráðherra lagði áherslu á mikilvægi norðurslóðastofnana og þekkingarsamfélagsins á Akureyri og hvernig bærinn hefur fest sig í sessi sem miðstöð innlendrar og alþjóðlegrar þekkingar um málefni norðurslóða á Íslandi.

Þá færði utanríkisráðherra Háskólanum á Akureyri, CAFF, PAME, Stofnun Stefáns Vilhjálmssonar, International Arctic Science Committee (IASC), Akureyrarbæ, Norðurslóðanetinu og öðrum samstarfsaðilum á Akureyri þakkir fyrir forystu í norðurslóðamálum jafnt innanlands sem utan og gott samstarf við utanríkisráðuneytið.

Frétt utanríkisráðuneytisins má finna hér. Stjórnarráðið | Utanríkisráðuneytið endurnýjar samstarfssamning við Norðurslóðanet Íslands

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