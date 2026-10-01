Vald hinna veiku Saga landhelgismálsins, 1971-1974

Guðni Th.Jóhannesson, prófessor í sagnfræði við Háskóla Íslands og fyrrverandi forseti Íslands, kynnir nýja bók sína um þorskastríð og landhelgismál á Minjasafninu á Akureyri, laugardaginn 3. október kl. 13
Guðni Th. Jóhannesson, prófessor í sagnfræði við Háskóla Íslands og fyrrverandi forseti Íslands, kynnir nýja bók sína um þorskastríð og landhelgismál á Minjasafninu á Akureyri, laugardaginn 3. október kl. 13. Sögustund fyrir forvitið og fróðleiksfúst fólk.
Vald hinna veiku er efnismikið rit og ríkulega myndskreytt. Frásögnin er æsileg og litríkir kappar eigast við. Á hafi úti beita liðsmenn Landhelgisgæslunnar togvíraklippum af miklum móð, breskir togarajaxlar bölva þeim í sand og ösku og freigátukapteinar reyna að verja þessa landa sína en fá ekki að beita öllu afli gegn litla Íslandi.
Í landi mega sáttfúsir Íslendingar sín lítils gegn þeim sem vilja berjast fyrir rétti okkar með þeim rökum að samningar séu svik og málamiðlanir aumingjalegt undanhald.
Í Lundúnum og víðar blöskrar mörgum svo að íslenskir valdhafar virði ekki alþjóðalög, séu þrjóskan uppmáluð og hafi í hvers kyns hótunum. Sjaldan hefur eins mikið gengið á í samtímasögu okkar og þessi átakaár.
Á viðburðinum verður ritið til sölu á sérstöku tilboðsverði og höfundur áritar eintök sé þess óskað.