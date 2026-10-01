Vald hinna veiku Saga landhelgismálsins, 1971-1974

01. október, 2026 - 13:50 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Guðni Th.Jóhannesson, prófessor í sagnfræði við Háskóla Íslands og fyrrverandi forseti Íslands, kynn…
Guðni Th.Jóhannesson, prófessor í sagnfræði við Háskóla Íslands og fyrrverandi forseti Íslands, kynnir nýja bók sína um þorskastríð og landhelgismál á Minjasafninu á Akureyri, laugardaginn 3. október kl. 13

Guðni Th. Jóhannesson, prófessor í sagnfræði við Háskóla Íslands og fyrrverandi forseti Íslands, kynnir nýja bók sína um þorskastríð og landhelgismál á Minjasafninu á Akureyri, laugardaginn 3. október kl. 13. Sögustund fyrir forvitið og fróðleiksfúst fólk.

Vald hinna veiku er efnismikið rit og ríkulega myndskreytt. Frásögnin er æsileg og litríkir kappar eigast við. Á hafi úti beita liðsmenn Landhelgisgæslunnar togvíraklippum af miklum móð, breskir togarajaxlar bölva þeim í sand og ösku og freigátukapteinar reyna að verja þessa landa sína en fá ekki að beita öllu afli gegn litla Íslandi.
Í landi mega sáttfúsir Íslendingar sín lítils gegn þeim sem vilja berjast fyrir rétti okkar með þeim rökum að samningar séu svik og málamiðlanir aumingjalegt undanhald.
 
Í Lundúnum og víðar blöskrar mörgum svo að íslenskir valdhafar virði ekki alþjóðalög, séu þrjóskan uppmáluð og hafi í hvers kyns hótunum. Sjaldan hefur eins mikið gengið á í samtímasögu okkar og þessi átakaár.
 
Á viðburðinum verður ritið til sölu á sérstöku tilboðsverði og höfundur áritar eintök sé þess óskað.

 

Til baka

Nýjast

  • Vald hinna veiku Saga landhelgismálsins, 1971-1974

    • 01.10.2026
    Guðni Th. Jóhannesson, prófessor í sagnfræði við Háskóla Íslands og fyrrverandi forseti Íslands, kynnir nýja bók sína um þorskastríð og landhelgismál á Minjasafninu á Akureyri, laugardaginn 3. október kl. 13. Sögustund fyrir forvitið og fróðleiksfúst fólk.

  • Elsti félaginn í kórnum Í fínu formi býr í Hrísey og er 96 ára

    • 01.10.2026
    „Ég mun taka þátt á meðan ég get,“ segir Björgvin Lindberg Pálsson í Hrísey, elsti félagi í kórnum Í fínu formi sem er fyrir 60 ára og eldri. Hann er 96 ára gamall og verður 97 í janúar næstkomandi. Hann býr í Hrísey og lætur sig ekki muna um að taka ferju og aka síðan til Akureyrar til að sækja æfingar tvisvar í viku.

  • Öflugt atvinnulíf þarf gott aðgengi að lóðum

    • 30.09.2026
    Meirihluti Framsóknar, Sjálfstæðisflokks og L-lista lagði ríka áherslu á atvinnumál í málefnasamningi sínum og hluti af því er að tryggja nægt framboð atvinnulóða.

  • Margréti EA-710 seld

    • 30.09.2026
    Samherji hefur selt uppsjávarskipið Margréti EA-710. Skipið hefur verið afhent kaupanda í Færeyjum þetta kemur fram á samfélagssíðum félagsins. 

  • Verndun og virðing fyrir náttúrunni hefst með því að hlusta

    • 30.09.2026
    Myndlistasýning Rakelar Hinriksdóttur, 'Öðruvísi orð' verður opnuð á bókasafni Háskólans á Akureyri á fimmtudaginn 1.október kl. 16-18. Í hjarta sýningarinnar er frásögn af ferðalagi á norðurhálendi Íslands, þar sem manneskja á í samtali við ósnortna náttúru.

  • Listrænar og menningartengdar hafrannsóknir í Hvalasafninu á Húsavík

    • 29.09.2026
    Það verður mikið um að vera næstu helgi á Hvalasafninu og Stéttinni á Húsavík. Laugardaginn 3. október klukkan 17 opnar samsýningin Undir þar sem sjá má listrænan afrakstur hafrannsóknarleiðangra í kringum jarðhitasvæði Norður-Atlantshafshryggsins

  • Þór og KA og ÞórKA

    • 29.09.2026
    Í sumar hafa öll þrjú knattspyrnufélög bæjarins verið í efstu deild, Þór og KA hjá körlum og Þór/KA hjá konunum.

  • Handlék 80 ára gamla vinnubók föður síns

    • 29.09.2026
    Á annað hundrað manns mætti á minningarmálþing um Ara Brynjólfsson kjarneðlisfræðing frá Krossanesi sem fram fór í Kvosinni s.l.sunnudag   Í ár eru 100 ár liðin frá fæðingu Ara en hann útskrifaðist frá MA vorið 1948. Berglind Ásgeirsdóttir fyrrverandi sendiherra átti hugmyndina að málþinginu en faðir hennar hóf nám við skólann sama ár og Ari lauk námi sínu.

  • Ráðherra ítrekar mikilvægi norðurslóðastofnana og þekkingarsamfélagsins á Akureyri

    • 28.09.2026
    Nýr samstarfssamningur Norðurslóðanetsins og utanríkisráðuneytisins eflir enn frekar Norðurslóðamiðstöð Íslands
Sjá meira