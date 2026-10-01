Lítilsháttar halli á rekstri A- og B-hluta Akureyrarbæjar fyrri hluta ársins

Lítilsháttar halli var á rekstri A- og B-hluta Akureyrarbæjar fyrri hluta ársins 2026. Gert hafði verið ráð fyrir 30 milljóna króna afgangi en hallinn var 87 milljónir króna en reikningurinn var lagður fram í bæjarráði í morgun.
Berglind Ósk Guðmundsdóttir, bæjarstjóri á Akureyri, segir að niðurstöður fyrstu sex mánaða ársins staðfesti sterkan og ábyrgan rekstur sveitarfélagsins. „Minniháttar halli á samstæðunni miðað við áætlun skýrist að mestu af áhrifum þrálátrar verðbólgu og hærri lífeyrisskuldbindinga en lagt var upp með við gerð fjárhagsáætlunar. Rekstrarniðurstaða aðalsjóðs er hins vegar betri en áætlanir gerðu ráð fyrir. Lykilatriði er að niðurstaðan sýnir að reksturinn skapar gott svigrúm fyrir áframhaldandi fjárfestingar og góða þjónustu við íbúa.“
Rekstrarniðurstaða A-hluta fyrri hluta ársins var neikvæð um 362,7 milljónir króna en áætlun gerði ráð fyrir að hann yrði 486,9 milljónir króna. Afkoma A-hluta er því 124,2 milljónum króna betri en áætlun hafði gert ráð fyrir.
Tekjur 703 milljónum yfir áætlun
Tekjur samstæðunnar voru samtals 21.527 milljónir króna en áætlun gerði ráð fyrir að þær yrðu 20.824 milljónir. Skatttekjur voru 11.346 milljónir sem er 354 milljónum yfir áætlun. Tekjur frá Jöfnunarsjóði voru 3.392,9 milljónir sem er 32,1 milljónum undir áætlun. Aðrar tekjur voru 6.789 milljónir króna sem er 382 milljón krónum umfram áætlun. Tekjur tímabilsins eru því samtals 703,4 milljónum hærri en áætlun hafði gert ráð fyrir.
Lífeyrisskuldbindingar og rekstrargjöld hækka
Rekstrargjöld samstæðunnar fyrir afskriftir voru samtals 18.980,2 milljónir króna sem er 684,4 milljónum yfir áætlun. Laun og launatengd gjöld voru 12.037,7 milljónir en áætlun hafði gert ráð fyrir 11.743,9 milljónum. Lífeyrisskuldbindingar hækka talsvert og námu 812 milljónum króna og voru 386,9 milljónum króna umfram áætlun. Annar rekstrarkostnaður var 6.130,6 milljónir króna sem er 3,7 milljónum yfir áætlun. Fjármagnsgjöld umfram fjármagnstekjur voru 1.367,3 milljónir króna sem er 207,5 milljónum yfir áætlun. Afskriftir voru 1.197,8 milljónir samanborið við 1.270,1 milljónir í áætlun.
Samkvæmt sjóðsstreymi samstæðunnar var veltufé frá rekstri 2.317,7 milljónir eða 10,77% af tekjum. Fjárfestingahreyfingar voru 2.178,9 milljónir og fjármögnunarhreyfingar jákvæðar um 611,8 milljónir. Afborganir lána voru 884,7 milljónir króna. Ný langtíma lán námu 1.505,4 milljónum króna. Handbært fé var 3.779,3 milljónir í lok júní.
Eignir aukast en skuldir einnig
Fastafjármunir samstæðunnar voru 71.737 milljónir króna og veltufjármunir 9.710,5 milljónir. Eignir voru samtals 81.447,5 milljónir samanborið við 77.301,2 milljónir í árslok 2025. Eigið fé var 30.513 milljónir króna en var 30.602 milljónir um síðustu áramót. Langtímaskuldir og skuldbindingar voru 40.818 milljónir en voru 38.944 milljónir í lok síðasta árs. Skammtímaskuldir voru 10.116 milljónir króna en voru 7.755 milljónir um síðustu áramót.
Veltufjárhlutfall var 0,96 á móti 0,93 í lok síðasta árs. Eiginfjárhlutfall var 37,5% í lok júní.