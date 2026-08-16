Sumri er tekið að halla og lífið gengur senn sinn vanagang. Gott er að taka upp gömlu rútínuna og feta veginn áfram. Umferðin þyngist jafnt og þétt nú þegar fólk snýr aftur til vinnu og skólar hefja störf. Umfang daglegs lífs verður ögn flóknara.
Sumir eru með allt á hreinu, skipulagðir í öllu og ekkert raskar ró þeirra því þeir eru til alls undirbúnir. Þeir eru með plan, taka sig til fyrir daginn og mæta minnst tíu mínútum á undan áætlun. Lífið virðist þeim létt og einfalt því allt er í föstum skorðum. Þeir þurfa ekki vekjaraklukku heldur stökkva á fætur þegar þeir vakna. Góðan daginn!
Mér finnst gott að kúra og óþarfi að flýta mér. Ég vil dorma í mínum draumaheimi, njóta mjúka koddans og hlýjunnar undir sænginni. Ég vil ekki stíga fram úr í morgunsvalann, drífa mig í sturtu og ganga í verkin. Ég þarf að drekka kaffibollann í rólegheitum áður en ég ræði hvenær bíllinn á að fara í smur eða hvað verður í matinn. Ég segi ekki „góðan daginn“ þegar vekjaraklukkan hringir.
Þrátt fyrir hvað vinir mínir halda, þá er ég með plan. Það inniheldur aðeins þau verkefni sem ég þarf að leysa næsta klukkutímann. Nákvæmir útreikningar liggja fyrir hvenær ég get í síðasta lagi klárað allt og hvað ég er snögg að redda öllu. Ég áætla helmingi minni tíma í allt en þarf og ég er alltaf á sumartíma í umferðinni.
Takið lífinu með ró og njótið síðsumarsins. Munum gömlu rulluna: „Rólegan æsing!“ Kúrið áfram upp í rúmi, sleppið að smyrja bílinn og leyfið hinum að sjá um matinn.