Þingeyjarsveit - Þjóðaratkvæðagreiðsla verður að Breiðumýri 29.ágúst

Kjörfundur í Þingeyjarsveit verður á milli 10:00 og 22:00 að Breiðumýri 29. ágúst n.k. Mynd thingeyjarsveit.is
Þjóðaratkvæðagreiðsla um það, hvort að Ísland eigi að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið, verður þann 29. ágúst næstkomandi. Kjörfundur í Þingeyjarsveit verður á milli 10:00 og 22:00 að Breiðumýri.
Þjóðaratkvæðagreiðsla um það, hvort að Ísland eigi að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið, verður þann 29. ágúst næstkomandi. Kjörfundur í Þingeyjarsveit verður á milli 10:00 og 22:00 að Breiðumýri.
Mikilvægt er að muna að taka með sér gild persónuskilríki. Hægt er að nota rafræn ökuskírteini.
Svarkostir á kjörseðlinum verða já og nei.
Upplýsingar um málefni þjóðaratkvæðagreiðslunnar þann 29. ágúst nk. má nálgast á sérstökum kynningarvef landskjörstjórnar, kosning.is. (af vefnum island.is)
Hér má sjá upplýsingar um utankjörfundaratkvæðagreiðslu.
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Áhöfn togara Samherja, Kaldbaks EA 1 fylgdist með sólmyrkvanum frá Halamiðum, norð-vestur af Ísafjarðardjúpi. Hlé var gert á veiðum til að fylgjast með sólmyrkvanum, þessu afar sjaldgæfa náttúrufyrirbrigði.