Þingeyjarsveit - Þjóðaratkvæðagreiðsla verður að Breiðumýri 29.ágúst

14. ágúst, 2026 - 14:36 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Kjörfundur í Þingeyjarsveit verður á milli 10:00 og 22:00 að Breiðumýri 29. ágúst n.k. Mynd …
Kjörfundur í Þingeyjarsveit verður á milli 10:00 og 22:00 að Breiðumýri 29. ágúst n.k. Mynd thingeyjarsveit.is

Þjóðaratkvæðagreiðsla um það, hvort að Ísland eigi að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið, verður þann 29. ágúst næstkomandi. Kjörfundur í Þingeyjarsveit verður á milli 10:00 og 22:00 að Breiðumýri.

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    Þjóðaratkvæðagreiðsla um það, hvort að Ísland eigi að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið, verður þann 29. ágúst næstkomandi. Kjörfundur í Þingeyjarsveit verður á milli 10:00 og 22:00 að Breiðumýri. Mikilvægt er að muna að taka með sér gild persónuskilríki. Hægt er að nota rafræn ökuskírteini. Svarkostir á kjörseðlinum verða já og nei. Upplýsingar um málefni þjóðaratkvæðagreiðslunnar þann 29. ágúst nk. má nálgast á sérstökum kynningarvef landskjörstjórnar, kosning.is. (af vefnum island.is) Hér má sjá upplýsingar um utankjörfundaratkvæðagreiðslu.

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