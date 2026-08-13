Áhöfn Kaldbaks fylgdist með sólmyrkvanum frá Halamiðum

13. ágúst, 2026 - 11:39 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Áhöfnin á Kaldbak var við öllu búin i gær Mynd aðsend
Áhöfnin á Kaldbak var við öllu búin i gær Mynd aðsend

Áhöfn togara Samherja, Kaldbaks EA 1 fylgdist með sólmyrkvanum frá Halamiðum, norð-vestur af Ísafjarðardjúpi. Hlé var gert á veiðum til að fylgjast með sólmyrkvanum, þessu afar sjaldgæfa náttúrufyrirbrigði. 

Veiðiferð Kaldbaks hófst í gær og stefnan sett vestur, eins og venjulega á þessum árstíma. Oddur Jóhann Brynjólfsson skipstjóri segir að auk hefðbundins kosts hafi að þessu sinni verið bætt við sólmyrkvagleraugum.
 
Gerðu hlé á veiðum

 

 „ Við gerðum hlé á veiðum og fylgdumst með þessu magnaða náttúrufyrirbrigði sem náði hámarki um klukkan korter í sex. Fæstir okkar koma til með að upplifa þetta aftur á lífsleiðinni, þótt skyggnið hefði vissulega mátt vera betra. Hérna er þoka en það dimmdi vel í um tvær mínútur og birti á nýjan leik hröðum skrefum. Ég var í brúnni og tók eftir því að dýptarmælirinn sýndi ekkert líf í sjónum rétt fyrir sjálfan almyrkvann og þannig var það þar til birti á nýjan leik.

 
Frá þessu segir á samfélagsmiðlum  Samherja
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