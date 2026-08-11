Göngustígar í Krossanesborgum lagfærðir

11. ágúst, 2026 - 14:39 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Frá Krossanesborgum Myndir akureyri.is
Frá Krossanesborgum Myndir akureyri.is

Unnið hefur verið að lagfæringum á göngustígum í Krossanesborgum í sumar og er stefnt að því að halda framkvæmdum áfram næsta sumar.

Markmiðið er að bæta aðgengi og öryggi á gönguleiðunum.

 Ljóst er að margir munu fagna úrbótunum

Krossanesborgir eru friðlýstur fólkvangur og vinsælt útivistarsvæði. Þar má njóta fjölbreyttrar náttúru, fuglalífs og fallegra klettaborga. Upphaf gönguleiðanna er við Óðinsnes þar sem einnig er bílastæði.

Hér má lesa meira um svæðið.

Frá þessu er sagt á vef Akureyrarbæjar.

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