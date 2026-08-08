Taktu þátt í Akureyrarvöku

Akureyrarvaka, afmælishátíð Akureyrarbæjar, fer fram dagana 28.–29. ágúst og undirbúningur hátíðarinnar stendur nú sem hæst.
Einstaklingar, fyrirtæki og félagasamtök eru eindregið hvött til að taka þátt og leggja sitt af mörkum til að skapa líflega og skemmtilega stemningu í bænum. Þau sem vilja vera með í dagskrá hátíðarinnar þurfa að skrá viðburði fyrir 20. ágúst til að þeir komist í prentaða dagskrá. Skráning fer fram með tölvupósti á akureyrarvaka@akureyri.is.
Áhersla verður lögð á flóamarkaðsstemningu í miðbænum þar sem félagasamtök, góðgerðarfélög og einstaklingar geta tekið þátt. Þau sem vilja vera með götusölu eru einnig hvött til að hafa samband.
Að sama skapi er leitað eftir matarvögnum til að skapa líflega og fjölskrúðuga matarupplifun fyrir gesti hátíðarinnar.
Í ár fagnar Akureyrarbær 164 ára afmæli og nær Akureyrarvaka hápunkti á laugardagskvöldinu með fjölbreyttum menningarviðburðum víðs vegar um bæinn.