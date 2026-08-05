Blóraveiðar á laxi í boði Norðurþings

05. ágúst, 2026 - 12:04 Jón Helgi Björnsson
Jón Helgi Björnsson formaður Landssambands veiðifélaga
Jón Helgi Björnsson formaður Landssambands veiðifélaga

Undirritaður skellti sér niður í Gvendarbás í gærkvöldi en þar hefur sveitarfélagið Norðurþing úthlutað tveim af 10 leyfum til netaveiða á silungi.

Ekki er hægt að segja að aðkoman hafi verið góð. Í netinu sem liggur nær Húsavík voru þrír fuglar. Dauður sjófugl yst, dauður æðarungi í miðjunni og annar æðarungi í dauðateygjunum. Kollan synti í kringum netin í örvæntingu sinni. Fyrir glögga Húsvíkinga sem hafa verið að finna dauða fugla í fjörunni á þessum tíma þið getið hætt að velta fyrir ykkur hvað hafi komið fyrir þá.
 
Lax í netunum

 Þegar skoðað var í netið sem lá sunnar þá voru þar einnig tveir sjófuglar dauðir. En þar var einnig lax 12-13 punda hrygna sem var dauð í netinu. Það kom reyndar ekki á óvart því allir vita að megin markmiðið með þessum veiðum er að veiða lax. Lengi hefur verið á allra vitorði að lax veiðist í þessi net sérstaklega smálax. Á allra vitorði er að stakur aðili sem stundað hefur netaveiði á nálægri jörð væntanlega í leyfi landeigenda hafi fengið vel á annan tug laxa í net í fyrra. Auðvelt er þannig að meta hvað fengist hefur í netin 10 sem lögð er enn nær ósum Laxár en netin í Gvendarbás liggja í 3,6 km fjarlægð frá ósum árinnar.

Veikir fiskistofnar kalla á aukna vernd

 Rétt er að benda á að veiðin í Laxá, Mýrarkvísl og Reykjadalsá hefur verið hættulega lítil í nokkur ár. Gripið hefur verið til margháttaðra ráðstafana til að vernda stofnana meðal annars með því að banna með öllu að drepa lax. Þá er náttúra Laxár vernduð með sérstökum lögum. Miðað við þetta er hryggilegt að sveitarfélagið selji netaveiðileyfi sem augljóslega valda blóraveiði á laxi. Undirritaður hefur ítrekað sent erindi til sveitarfélagsins þar sem bent hefur verið á þessa blóraveiði án árangurs. Reyndar hefur síðustu erindum ekki verið svarað.

Gagnrýni á afstöðu sveitarfélagsins

 Sveitarfélagið hefur haldið því fram að þarna séu um löglegar veiðar að ræða. Virðast ekki meðtaka það þegar þeim er bent á að sjóbleikju stofnar séu í mikilli lægð og örugglega ekki færir um að þola veiði. Séu menn að veiða þarna sjóbirting þá er sá stofn í Laxá afar lítill og tæplega nægjanlega burðugur fyrir 10 net allt sumarið ásamt netum á nágranna jörðum. Eini sjóbirtings stofninn í nágrenninu sem er eitthvað öflugur er í Litluá í Kelduhverfi. Þar hafa menn ekki drepið sjóbirting í 20 ár. Þannig að framlag Norðurþings til þeirrar uppbyggingu er ekki burðugt.

Netin lögð þegar laxagöngur hefjast

 Staðreyndin er að eini öflugi stofn laxfiska á svæðinu er laxastofninn í Laxá og hliðarám og hugsanlega Skjálfandafljóti. Enda sjá glöggir menn að lagning þessara neta fer saman við það þegar göngur eflast í Laxá. Þá fara netin niður.  Undirritaður hafði samband við Fiskistofu snemma í sumar og lagði áherslu á að haft væri eftirlit með þessum veiðum. Ítrekaði það svo skriflega þegar göngur voru að aukast. Fékk þá reyndar það svar að þeir sem væru ábyrgir fyrir eftirlitinu væru í sumarfrí og kæmu eftir Verslunarmannahelgi. Bent var á afleysingamann sem reyndar var líka í sumarfríi. Ekkert hefur frést af eftirlitinu enda ekkert verið árum saman.

Brot á lögum og reglugerðum?

 Nú er ég ekki sérfræðingur í þessum veiðum en veiðarnar í Gvendarbás virðast brjóta lög og reglugerðir á minnst þrjá vegu. Í fyrsta lagi voru netin lögð fyrir kl.10 í gær sem er brot á lögum um lax og silungsveiði. Þá er einungis 50 metrar á milli netanna sem brýtur reglugerð sem fjallar um þessar veiðar. Í þriðja lagi er er lax í netunum en það er ólöglegt að veiða lax í net.

Mikil verðmæti í húfi fyrir héraðið

 Varðandi Norðurþing þá er sorglegt hversu lítinn áhuga sveitarfélagið hefur á þessum verðmætum sem veiðar í vatnahverfi Laxár skapa. Áætla má að um 5000 veiðimenn komi til veiða í vatnakerfi Laxár á hverju ári. Hver lax sem veiðist í Laxá skapar um 300 þúsund krónur í beinar tekjur í héraði. Hrygnan sem liggur dauð í ólöglegu netunum í Gvendarbás veldur því meira tapi heldur en 120 þúsund krónurnar sem Norðurþing fékk fyrir söluna á netaveiðleyfunum 10.

Þessar blóraveiðar á laxi fyrir ósum Laxár eru því sveitarfélaginu Norðurþingi til minnkunar.
 
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