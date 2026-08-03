Spariskógardagur

03. ágúst, 2026 - 17:17 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Birkivöllur var aðalsamkomustaður dagsins Myndir Sig.A og Ingólfur
Birkivöllur var aðalsamkomustaður dagsins Myndir Sig.A og Ingólfur

Frábær Spariskógardagur Skógræktarfélagsins að baki, þúsundir heimsóttu Kjarnaskóg í gær. Fólkið skemmti sér í skóginum, skógurinn skemmti fólkinu, skemmtikraftarnir, skógurinn og gestir skemmtu sér saman, uppskriftin að fjölskylduhátíðinni er fundin!

Yndi er ein af fjölmörgum verðmætum skógarafurðum. Þetta getum við þegar mismunandi samfélagskraftar eru leiddir saman og jú, þegar starfsfólk Skógræktarfélagsins leit haukfránum augum yfir vettvang í lok dags sást vart ein kókómjólkurferna sem ekki hafði skilað sér í flokkunartunnur.

 Góður ærslabelgur dregur alltaf að

Takk unga fólk sem heimsótti okkur. Takk öll hin sem heimsóttuð skóginn og lögðuð ykkar af mörkum til að gera daginn dásamlegan. Takk Akureyrarbær fyrir velvilja gagnvart starfsemi okkar!
 
Sérstakar þakkir fær þó Sérsveitin okkar, starfsfólk og velunnarar, sem reyndar handtók engan, en í sjálfboðavinnu framreiddi skógarkaffi, popp og ís, úrvals handspilaða músík, fræðslu um sveppi, ber og aðra fæðu úr skóginum, fornbíla, leyfði börnunum á öllum aldri að skjóta af boga og fleira og fleira. Svo kynnti fyrirtækið Skógarmenn vörur úr skóginum sem það framleiðir.
Það er gott að eiga góða að.
 
Hér má sjá starfsmenn Skógarmanna stillt sér upp til að kynna vörur úr skóginum

 

Formaður félagsins, Helgi Þórsson (til vinstri) kynnti matarskóginn með bragðgóðum sýnidæmum
 
Frá þessu segir á kjarnaskogur.is

Hér má sjá stutt drónamyndband.

 

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