Hlutfall þeirra sem völdu Vaðlaheiðargöng í júlí jókst úr 68% í 70%.

02. ágúst, 2026 - 13:11 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Hlutfall þeirra sem völdu Vaðlaheiðargöng jókst þó úr 68% í 70%. Umferð um göngin dróst saman um 1,5…
Hlutfall þeirra sem völdu Vaðlaheiðargöng jókst þó úr 68% í 70%. Umferð um göngin dróst saman um 1,5%, en samdrátturinn um Víkurskarð nam 7%. Umferð um göngin gekk almennt vel í mánuðinum. Mynd Vbl.

Heildarumferð milli Eyjafjarðar og Þingeyjarsveitar dróst saman um 3% í júlí miðað við sama mánuð í fyrra, en frá þessu segir á samfélagsmiðlum  Vaðlaheiðargangna.

Hlutfall þeirra sem völdu Vaðlaheiðargöng jókst þó úr 68% í 70%. Umferð um göngin dróst saman um 1,5%, en samdrátturinn um Víkurskarð nam 7%. Umferð um göngin gekk almennt vel í mánuðinum.

Aðfaranótt 27. júlí varð þó umferðaróhapp þegar tveir bílar rákust saman. Töluverðar skemmdir urðu á ökutækjunum en sem betur fer slasaðist enginn. Grunur leikur á að annar ökumaðurinn hafi sofnað undir stýri og farið lítillega yfir á rangan vegarhelming.

Hvinröndin á milli akreina kann að hafa átt þátt í að koma í veg fyrir alvarlegra slys. Við minnum ökumenn á að leggja ekki af stað þreytta og taka hlé frá akstri um leið og syfja gerir vart við sig.

Betra er að stoppa og hvíla sig en að taka óþarfa áhættu.

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