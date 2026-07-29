Sumarkjóla- og freyðivínshlaup Akureyrar fer fram á morgun fimmtudag
Eitt sérstakasta víðavangshlaup landsins er án efa Sumarkjóla og freyðivínshlaup Akureyrar sem fram fer á morgun fimmtudag og verða hlaupagikkir ræstir af stað kl 17:00 Það eykur enn á sérstöðu þessa viðburðar að það er aldurstakmark í hann þvi þátttakendur þurfa að hafa ná 20 árum til þess að vera með.
Í hressilegri tilkynningu frá aðstandendum hlaupsins sem finna má á samfélagsmiðlum má lesa:
HæææHóóóó!!
Sumarkjóla- og Freyðivínshlaupið er heldur betur á dagskrá og ætlum við að keyra verslunarmannahelgina í gang!
Sumarkjóla og Freyðivínshlaup verður haldið í Kjarnaskógi þann 30.Júlí kl 17.00
-> 20. ára aldurstakmark er í hlaupið! <-
Nú er heldur betur rétti tíminn til þess að draga fram sumarkjólinn
og/eða sumarfötin
sem þú hefur ekki náð að nota í sumar!
Við hittumst öll á planinu við Kjarnakot, eina sem þú þarft að taka með er ísköld 750ml flaska af freyðivíni (áfengt/óáfengt), grípa glas með og alls ekki gleyma góða skapinu!
Hlaupaleiðin er sú sama og í fyrra, 1 hringur ca 2.2km - Svo þetta á BARA að vera gaman!!
Auðvitað leyfilegt að fara lengra!"