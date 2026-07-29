Sumarkjóla- og freyðivínshlaup Akureyrar fer fram á morgun fimmtudag

29. júlí, 2026 - 14:13 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Sumarkjóla- og freyðivínshlaup Akureyrar fer fram á morgun fimmtudag
Sumarkjóla- og freyðivínshlaup Akureyrar fer fram á morgun fimmtudag

Eitt sérstakasta víðavangshlaup landsins er án efa Sumarkjóla og freyðivínshlaup Akureyrar sem fram fer á morgun fimmtudag og verða hlaupagikkir ræstir af stað kl 17:00 Það eykur enn á sérstöðu þessa viðburðar að það er aldurstakmark í hann þvi þátttakendur þurfa að hafa ná 20 árum til þess að vera með.

Í hressilegri tilkynningu frá aðstandendum  hlaupsins  sem finna má á samfélagsmiðlum má lesa:

HæææHóóóó!!
Sumarkjóla- og Freyðivínshlaupið er heldur betur á dagskrá og ætlum við að keyra verslunarmannahelgina í gang!
Sumarkjóla og Freyðivínshlaup verður haldið í Kjarnaskógi þann 30.Júlí kl 17.00 🍾✨️
 
-> 20. ára aldurstakmark er í hlaupið! <-

Nú er heldur betur rétti tíminn til þess að draga fram sumarkjólinn 👗 og/eða sumarfötin 🩳👕 sem þú hefur ekki náð að nota í sumar! 🌻
Við hittumst öll á planinu við Kjarnakot, eina sem þú þarft að taka með er ísköld 750ml flaska af freyðivíni (áfengt/óáfengt), grípa glas með og alls ekki gleyma góða skapinu! 🥂✨️
Hvetjum öll til þess að mæta, allir fara á sínum hraða! Labb, hlabb eða hlaup allt leyfilegt 🏃‍♀️🚶‍♀️💥
 
Hlaupaleiðin er sú sama og í fyrra, 1 hringur ca 2.2km - Svo þetta á BARA að vera gaman!!
 
Auðvitað leyfilegt að fara lengra!"
Til baka

Nýjast

  • Sumarkjóla- og freyðivínshlaup Akureyrar fer fram á morgun fimmtudag

    • 29.07.2026
    Eitt sérstakasta víðavangshlaup landsins er án efa Sumarkjóla og freyðivínshlaup Akureyrar sem fram fer á morgun fimmtudag og verða hlaupagikkir ræstir  af stað kl 17:00  Það eykur  enn á sérstöðu þessa viðburðar að það er aldurstakmark í hann þvi þátttakendur þurfa að hafa ná 20 árum til þess að vera með.

  • Vegur að stíflunni í Glerárdal lokaður tímabundið

    • 29.07.2026
    Vegna framkvæmda við stífluna í Glerárdal verður vegurinn þangað lokaður fyrir almennri umferð næstu eina til tvær vikurnar.

  • Hrísey perla Eyjafjarðar-Gönguleiðir

    • 28.07.2026
    Hrísey er rétt um 11,5 ferkílómetrar að flatarmáli. Hún er um 7 km að lengd og 2,5 km þar sem hún er breiðust. Hæst er hún rétt norðan við vitann, en þar er hún 110 m yfir sjó. Þar er kallaður Bratti og eru skriður þar fram í sjó.

  • Pastel sumarveisla í Sigurhæðum

    • 28.07.2026
    Tíu ára afmæli Pastel ritaðar verður fagnað með Sumarveislu Pastel laugardaginn 1. ágúst kl 13-15 og fara leikar fram í Menningarhúsi í Sigurhæðum á Akureyri.

  • Fjölskylduhátíðin Ein með Öllu allt að verða tilbúið

    • 28.07.2026
    Það styttist óðum í að Akureyri fyllist af lífi, gleði og góðri stemningu þegar fjölskylduhátíðin Ein með Öllu hefst. Næstu dagar fara í að leggja lokahönd á undirbúninginn og brátt verður allt tilbúið til að taka á móti þúsundum gesta og heimafólki um verslunarmannahelgina á Akureyrarvelli, í miðbænum og í Kjarnaskógi.

  • Stefnumótandi vettvangur líffræðilegrar fjölbreytni á norðurslóðum

    • 27.07.2026
    Háskólinn á Akureyri gegnir lykilhlutverki við skipulagningu ráðstefnu sem ætlað er að vera stefnumótandi vettvangur verndunar líffræðilegrar fjölbreytni á norðurslóðum. Ráðstefnan ber heitið Arctic Biodiversity Summit og verður í Nuuk á Grænlandi í mars á næsta ári.

  • Aurora Vatnslitahátíð Íslands á Akureyri

    • 27.07.2026
    Vatnslitahátíð Íslands (Aurora Watercolour Festival) verður haldin 10.-15. september nk. á Akureyri. Efnt verður til ýmissa viðburða en þungamiðja hátíðarinnar er opnun sýningar 72 listamanna frá 21 þjóðlandi í Listasafninu á Akureyri sem stendur til 27. september. Þeir listamenn sem eiga verk á sýningunni koma m.a. frá Spáni, Póllandi, Perú, Svíþjóð, Mexíkó, Kasakstan og að sjálfsögðu frá Íslandi.

  • Arnhildur Valgarðsdóttir ráðin tónlistarstjóri Glerárkirkju

    • 27.07.2026
    Glerárkirkja fagnar því að Arnhildur Valgarðsdóttir hafi verið ráðin til starfa sem tónlistarstjóri, organisti og kórstjóri kirkjunnar. Arnhildur hefur störf 1. október næstkomandi.

  • Frímann Sveinsson bæjarlistamaður Norðurþings

    • 25.07.2026
    Við setningu á Mærudögum í gærkvöldi heiðraði  forseti Íslands Halla Tómasdóttir,  fyrir hönd Norðurþings,  Frímann Sveinsson en hann var útnefndur bæjarlistamaður sveitarfélagsins.
Sjá meira