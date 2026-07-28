Fjölskylduhátíðin Ein með Öllu allt að verða tilbúið

Það styttist óðum í að Akureyri fyllist af lífi, gleði og góðri stemningu þegar fjölskylduhátíðin Ein með Öllu hefst. Næstu dagar fara í að leggja lokahönd á undirbúninginn og brátt verður allt tilbúið til að taka á móti þúsundum gesta og heimafólki um verslunarmannahelgina á Akureyrarvelli, í miðbænum og í Kjarnaskógi.
„Það ríkir alltaf sérstök tilhlökkun þessa síðustu daga. Ótal einstaklingar, fyrirtæki, félagasamtök, viðbragðsaðilar og sjálfboðaliðar hafa unnið saman að því að gera hátíðina sem glæsilegasta og við getum varla beðið eftir að sjá bæinn fyllast af fólki,“ segja forsvarsmenn hátíðarinnar.
Akureyrarvöllur á Einni með öllu
Dagskráin spannar allt frá fjölskylduskemmtun og útivist til tónleika, markaðsstemningar og fjölda viðburða víðs vegar um bæinn. Markmiðið er sem fyrr að allir, óháð aldri, finni eitthvað við sitt hæfi enda fjölskylduhátíð.
Þótt skipuleggjendur hafi lagt sig fram um að huga að hverju smáatriði er eitt sem enginn getur stjórnað.
„Við getum skipulagt dagskrána, byggt sviðin, sett upp ljósin og tekið á móti gestum með bros á vör, en veðrið ræður sér sjálft. Spáin er alltaf að verða betri og við erum bjartsýn. Akureyringar mæta öllum aðstæðum með sól í hjarta og góðu skapi. Það er mikilvægt að pakka niður með hugarfari skáta, vera viðbúin öllum aðstæðum.“
Skipuleggjendur hvetja gesti til að kynna sér dagskrána, nýta sér ókeypis strætó og gefa sér tíma til að njóta alls þess sem Akureyri hefur upp á að bjóða.
Sjáumst á Akureyri.
Allar upplýsingar um hátíðina er á www.einmedollu.is og samfélagsmiðlum hátíðarinnar!
frá þessu segir í tilkynningu