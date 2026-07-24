Sumartónleikar í Akureyrarkirkju

Andrew J. Yang leikur úrval píanóverka og frumflytur nýtt verk úr eigin smiðju
Endurminning - Lokatónleikar 40 ára afmælishátíðar Sumartónleika í Akureyrarkirkju Andrew J. Yang leikur úrval píanóverka og frumflytur nýtt verk úr eigin smiðju.
Tónleikar í Akureyrarkirkju sunnudaginn 26. júlí kl. 17 Aðgangur er ókeypis og tekið við frjálsum framlögum.
Andrew leikur verk eftir J. Brahms, F. Chopin, S. Rachmaninoff og M. Ravel, sem hverfast um endurminningar og nostalgíu. Einnig flytur hann eigin frumsamin píanóverk byggð á minnigum frá Patreksfjarðarárum sínum og ferðalögum. Á tónleikunum frumflytur Andrew fjórða tónverkið sem pantað var í afmælisgjöf til Sumartónleika og tónleikagesta, en það er úr smiðju Andrews sjálfs!
Með tónleikum Andrews lýkur 40. starfsári Sumartónleika í Akureyrarkirkju. Sumartónleikar þakka tónleikagestum, tónlistarfólki og aðstandendum kærlega fyrir samfylgd og stuðning gegnum árin fjörtíu og hlakka til næstu fjörutíu ára!
Hittumst á lokatónleikum sumarsins og hlýðum á yndislega píanótónlist!
Menningarsjóður Akureyrarbæjar, sóknarnefnd Akureyrarkirkju og Héraðssjóður Eyjafjarðar- og Þingeyjarprófastsdæmis styrkja Sumartónleika í Akureyrarkirkju