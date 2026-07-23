Götulokanir á hafnasvæðinu á Húsavík um Mærudagana

Vegna Mærudaga á Húsavík helgina 24.-26. júlí þarf að loka götum á hafnasvæðinu sem hér segir:
Frá föstudeginum 25. júlí kl. 12 til sunnudagsins 27. júlí kl. 7, á Hafnarstétt, frá Naustagarði að Fiskifjöru
Samherji stendur að stofnun nýs átakssjóðs sem fengið hefur nafnið Samheldni. Sjóðnum er ætlað að standa fyrir stórfelldu átaki í innviðafjárfestingum hjá þeim aðilum sem sinna meðferðarúrræðum fyrir fíknisjúka á Íslandi.
Verslunarmannahelgin á Akureyri verður helgi þar sem fjölskyldur, vinahópar og gestir alls staðar af af landinu koma saman þegar fjölskylduhátíðin Ein með Öllu fer fram dagana 30. júlí til 3. ágúst n.k.
Árlegt Kvennakvöld Þórs og KA 2026 var haldið með frábærri þátttöku og einstökum stuðningi frá samfélaginu. Við erum stolt af því að tilkynna að
samtals safnaðist 5,6 milljónir, hver deild fær því 1.400.000.