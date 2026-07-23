Götulokanir á hafnasvæðinu á Húsavík um Mærudagana

23. júlí, 2026 - 12:16 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Götulokanir á hafnasvæðinu á Húsavík um Mærudagana

Vegna Mærudaga á Húsavík helgina 24.-26. júlí þarf að loka götum á hafnasvæðinu sem hér segir:

Frá föstudeginum 25. júlí kl. 12 til sunnudagsins 27. júlí kl. 7, á Hafnarstétt, frá Naustagarði að Fiskifjöru

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