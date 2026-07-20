Árlegt Kvennakvöld Þórs og KA safnaði 5,6 milljónum til eflingar á kvennaíþróttum

Á myndinni frá vinstri eru fulltrúar frá deildunum sem tóku á móti styrkjunum ásamt fulltrúum frá Kvennakvöldsnefndinni:
Eva Björk Halldórsdóttir kvennakvöldsnefnd, Kári Þorleifsson fyrir körfuknattleiksdeild Þórs, Bergrós Guðmundsdóttir og Lydía Gunnþórsdóttir fyrir handknattleiksdeild KA/Þór, Auður Pétursdóttir og Kara Árnadóttir frá blakdeild KA, Dóra Sif Sigtryggsdóttir frá knattspyrnudeild Þór/KA og Linda Guðmundsdóttir frá Kvennakvöldsnefnd. Ljósmynd Ármann Hinrik
Árlegt Kvennakvöld Þórs og KA 2026 var haldið með frábærri þátttöku og einstökum stuðningi frá samfélaginu. Við erum stolt af því að tilkynna að
samtals safnaðist 5,6 milljónir, hver deild fær því 1.400.000.
Markmið úthlutunar:
Að efla kvennastarf, styrkja aðstöðu, skapa tækifæri og tryggja að konur og stúlkur í íþróttum hafi aðgang að öflugum og faglegum umhverfum.
Nefndin vill koma á framfæri þakklæti til allra þeirra sjálfboðaliða sem komu að undirbúningi og framkvæmd kvöldsins.
Einnig færum við okkar bestu þakkir til allra styrktaraðila kvöldsins.
Í kvennakvöldsnefndinni eru Linda Guðmundsdóttir, Eva Björk Halldórsdóttir og María Kristín Davíðsdóttir